Афганистан: талибы усиливают нападения перед мирными переговорами

По меньшей мере 12 человек, в основном военнослужащие афганской национальной армии, погибли и более 30 ранены после нападения талибов на военную базу и центр подготовки полицейских в восточной части Афганистана, сообщают афганские чиновники.

Некоторые из раненых находятся в провинциальных больницах, в то время как солдаты с более серьезными ранениями находятся на лечении в Кабуле, сказал Салем Асхерхай, глава департамента общественного здравоохранения района.

Скоординированный штурм начался около 7 часов утра по местному времени (02:30 по Гринвичу), когда у ворот базы в Майдан Шахре, столице провинции Вардак, взорвался заминированная автомобиль, сообщил заместитель пресс-секретаря министерства внутренних дел Насрат Рахими.

Затем последовала атака вооруженных талибов - тактика, которую группа использовала во многих предыдущих операциях.

Майдан Шахр находится примерно в 44 км к юго-западу от Кабула, вдоль шоссе Газни-Кабул.

Нападение произошло на следующий день после того, как в результате нападения талибов в соседней провинции Логар погибли восемь сил безопасности.

В последние месяцы талибы начали наступление, атакуя цели по всей стране и явно пытаясь расширить свое влияние, чтобы возможно, получить больше рычагов на любых будущих мирных переговорах.

Согласно данным Генерального инспектора США по реконструкции Афганистана (SIGAR), талибы контролируют или оспаривают почти половину Афганистана.

С июля США пытались возобновить мирный процесс с талибами. Официальные лица США встретились с представителями талибов в ряде стран. Но талибы отказываются встречаться с представителями правительства Афганистана, называя их «марионетками».

Американский сенатор Линдси Грэм в воскресенье в Пакистане заявил, что президенту Дональду Трампу следует как можно скорее встретиться с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, чтобы восстановить сложные отношения США с Пакистаном и добиться мирного урегулирования в Афганистане.

Напомним, что отношения США с Пакистаном были натянуты в последнее время из-за подозрений в том, что пакистанцы помогали талибам, хотя Исламабад категорически отрицает это обвинение. Все же в последние месяцы отношения улучшились на фоне попыток подтолкнуть талибов к мирному соглашению.