Пьяный набег силовиков на московских мусульман

В Юго-Восточной административном округе Москвы в минувшую субботу около семи часов вечера, когда в местной региональной организации мусульман (МРОМ) «Седьмое поколение» проходила субботняя встреча, в здание МРОМ ворвались сотрудники МВД, потребовав покинуть помещение. Вооруженные автоматами и одетые в маски незнакомые люди перепугали детей и потребовали от всех присутствующих погрузиться в автозаки, якобы для проверки документов. Впрочем, когда им предлагали проверить документы прямо на месте, силовики отказывались, ссылаясь на то, что людей много, и их всех надо доставить в отделение для снятия отпечатков пальцев.

Силовики разрешили все таки уехать родителям плачущих и шокированных детей, хотя для этого понадобились долгие уговоры и состояние стресса у маленьких прихожан. Впрочем, паспорта этих граждан все же сфотографировали Остальным же прихожанам велели сесть в автозак, чтобы вести их в отделение.

Очевидцы сообщают, что через некоторое время в здание МРОМ вошел руководитель отдела ЦПЭ по ЮВАО Харисов Ирек Ринатович. Интересно, что по словам свидетелей, вел себя Харисов так, как обычно ведут себя очень нетрезвые люди — медленно и с задержкой отвечал на вопросы, плохо координировал движение, при этом зрачки глаз у него было сужены. Пьяный Харисов допросил сотрудников МРОМ, а уже в отделении словесно унижал и издевался над задержанными прихожанами, около 30 человек.

Сотрудников МРОМ держали в отделении более пяти часов, до глубокой ночи. Именно столько понадобилось силовикам, чтобы снять отпечатки пальцев и допросить всех задержанных.

Кому и зачем понадобилось проверять мусульманскую организацию, которая ни разу не была замечена в экстремизме и вообще в какой-то политической позиции? Скорее всего, объяснить это можно столь же просто, сколь и абсурдно - «а чтобы не расслаблялись».