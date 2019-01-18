Бандитизм и свобода: босс турецкой мафии помогает сирийским повстанцам

Седат Пекер, осужденный босс турецкой мафии, известный своими ультранационалистическими взглядами и поддержкой правительства, отправил «тысячи военных предметов» ополченцам Свободной сирийской армии (ССА), которых поддерживает Анкара, и которые сейчас готовятся к операции против террористических Отрядов народной самообороны (ОНС) в Сирии.

Пекер сказал в своем заявлении в личном блоге и в проверенных каналах социальных сетей, что он отправлял зимнюю армейскую одежду, камуфляжную одежду, ноутбуки, шпионские беспилотники и бинокли «нашим братьям из ССА, которые готовятся», чтобы напасть на город Манбидж и другие районы под контролем ОНС к востоку от реки Евфрат.

В коротком посте в среду он восхвалил Аллаха, за то, что Он, по его словам, «позволил нам сделать это». Пекер подписался как «реис», что в данном случае значит «босс» -титул, который дают лидерам националистических фракций и мафиозных организаций.

Он поделился изображением снаряжения, выставленного под турецкими и сирийскими флагами в просторном позолоченном зале.

Турецкие СМИ, в том числе про-правительственные, также сообщали о помощи Пекера сирийским повстанцам.

Пекер и ранее отправлял в ССА военную помощь через южную границу Турции.

За последние 20 лет Пекер был обвинен в убийстве, создании и руководстве преступных организаций, грабеже, подлоге и незаконном заключении, а также приговорен к различным срокам тюремного заключения, но был выпущен из тюрьмы через короткое время.

На самом деле, стоит понимать, что феномен турецкой организованной преступности был всегда крайне политизированным, впрочем, как и аналогичные мафиозные структуры по всему миру. Преступные организации по сути являются гильдиями или воинскими союзами, хоть и в весьма профанической версии, но их члены зачастую имеют определенные здравые убеждения. Ситуация же, когда преступник также является и сторонником борьбы за свободу, настолько глубоко въелась в балканско-ближневосточный архетип (от сербов до курдов - боссы оргпреступности становятся национальными героями во время войны), что никого уже не удивляет, хотя и используется в качестве негативной пропаганды.