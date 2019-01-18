В Судане на фоне протестов увеличили зарплату госслужащим

Совет министров Судана вчера издал указ об увеличении заработной платы работников государственного сектора, сообщает государственное агентство новостей Судана (SUNA) со ссылкой на официальные источники.

По словам источников, прибавка составит минимальный ежемесячный доход в размере 500 суданских фунтов (10,5 долл. США), до 2500 суданских фунтов (52,6 долл. США).

Минимальный месячный доход в Судане не изменился с 2013 года и составляет 425 суданских фунтов (9 долларов США).

Судан страдает от экономического кризиса и дороговизны хлеба, муки, топлива и газа в результате роста курса американского доллара по отношению к местному фунту на неформальных рынках. Сейчас курс составляет более 65 фунтов за доллар США.

С 19 декабря по всему Судану проходят почти ежедневные демонстрации, вызванные обострением экономического кризиса, что является самым длительным испытанием для правления Омара аль-Башира с тех пор, как он пришел к власти в результате переворота в 1989 году. Согласно официальным суданским данным, эти протесты привели к гибели людей 24 человек, хотя оппозиционные группы говорят, что число погибших достигло более 40 человек.

Увеличение заработной платы госслужащим в данном контексте стоит воспринимать как попытку властей предотвратить расползание протестов, особенно с участием государственных служащих.