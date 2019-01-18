Американцы разбомбили мечеть в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла в четверг удар по мечети, которая считается военным командным пунктом для ИГИЛ* в северной Сирии, сообщает агентство «Анадолу».
Авиаудар «уничтожил объект управления ИГИЛ в мечети» в городе Сафафия в провинции Дейр-эз-Зор, говорится в заявлении коалиции.
ИГИЛ «продолжает нарушать Закон о вооруженных конфликтах и злоупотреблять охраняемыми структурами, такими как больницы и мечети, что приводит к тому, что объект теряет свой защищенный статус», говорится в заявлении.
Коалиция заявила, что в результате удара погибли террористы из ИГИЛ, «которые представляли неизбежную угрозу нашим сирийским партнерам».
Атака также «устранила еще одну оперативную возможность ИГИЛ с поля битвы», говорится в заявлении.
Коалиция не упомянула про жертвы среди гражданского населения в результате удара.
Бомбардировка произошла на следующий день после того, как четверо американцев, в том числе двое солдат, были убиты в результате очевидного теракта-самоубийства в Манбидже, ответственность за который взяли на себя ИГИЛ.
За последние несколько месяцев коалиция нанесла несколько ударов по мечетям на севере Сирии. По заявлениям коалиции в этих мечетях находились террористы ИГИЛ, однако, достоверно известно, что помимо боевиков ИГИЛ были убиты десятки мирных жителей.
*-запрещены в РФ