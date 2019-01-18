"Вы выглядете страшно": мусульманскую семью выгнали из американской больницы

Американская мусульманская семья сообщает, что сотрудники больницы в Вирджинии сказали им, что они выглядят «страшно» и угрожали выгнать их, когда они пришли навестить новорожденного родственника в декабре.

В прошлом месяце семья Захр отправилась в больницу Inova в Фэрфаксе, штат Вирджиния, чтобы навестить новорожденную дочь Ахмеда Зара, но вместо этого была унижена и изгнана. Члены семьи сказали, что охранник больницы угрожал выгнать их. Захры считают, что это произошло потому, что Арва Захр, сестра Ахмеда и ее мать, носили никаб, который закрывает голову и лицо, оставляя только глаза.

«Он кричал на меня и говорил нам: «Тебе не разрешено быть здесь», а затем сказал: «Знаешь, ты выглядишь страшно», - сказала Арва Захр, тетя новорожденной девочки, рассказала NBC 4.

Охранник вызвал старшую медсестру после того, как отец новорожденного Ахмед Захр попытался вмешаться. Ахмед Захр говорит, что медсестра сказала семье «никто не хочет вас здесь», а затем позвонила в полицию.

Семья говорит, что за более чем 20 лет жизни в Фэйрфаксе никогда не сталкивались с такой дискриминацией. Более того, бабушка и дедушка новорожденного ребенка доктор Набиль Захр и Карима Зохди когда-то работали в больничной системе Inova.

В заявлении Inova говорится, что больница рассматривает жалобу семьи. Представитель больничной сети сказал, что все пациенты «имеют право на уважительную, безопасную среду, свободную от всех форм дискриминации». Они добавили, что пересматривают свою антидискриминационную политику на всех ежедневных собраниях по безопасности.