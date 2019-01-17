Массовый исход россиян из путинской России

Издание "Проект" проанализировало данные Росстата о количестве россиян, уезжающих за границу, и доказало их многократное занижение официальной статистикой. Исследование сделано на основе официальных данных о россиянах, прибывающих на постоянное место жительства в те или иные иностранные государства, и их сопоставлении с данными Росстата.

Так, в последнем отчете об этом в 2017 году Росстат сообщил, что из России уехало за год 377 тысяч человек. Даже по этим данным, это в 3 раза больше, чем число уехавших в 2012 году. Всего же, за третий срок правления "великого национального лидера, поднявшего страну с колен и заставившего считаться с ней весь мир", ее покинуло 1 миллион 700 тысяч россиян.

Однако в реальности все гораздо хуже. В исследовании "Проекта" показано, как данные Росстата соотносятся с данными стран, в которые уезжают россияне.

Так, если согласно Росстату, в Германию уехало 4694 россиянина, то по официальным данным немецкой стороны - 24 983. Схожим образом дела обстоят и по другим странам: по США эта разница - в 9 раз, по Чехии - в 12 раз, по Венгрии -в 14 раз.

В среднем по 24 странам, проанализированным в исследовании, эта разница составила 600%. Соответственно, по данным, взятым из открытых источников, в 2017 году Россию покинуло 10,6 миллиона человек или 7% ее населения. И даже, если часть этой цифры приходится на тех, кто всего лишь собирается создать себе запасной аэродром, обзаводясь долгосрочными визами за рубежом, это весьма четкий индикатор их планов и намерений...

Согласно этим данным, по количеству мигрирующих из них стран, Россия вышла на третье место в мире после Индии и Мексики.

Уезжают из России в основном трудоспособные люди - их средний возраст 34 года. За 2017 год число лиц с высшим образованием среди них увеличилось в 4 раза.

Собственно, в связи с этим можно было бы очень многое сказать - ярко и красочно. Но, кажется, что комментарии в данном случае излишни...

Единственное, что мы хотим добавить в этой связи - видимо, неучтенной пока остается мусульманская эмиграция из России (имеются в виду мусульмане - граждане России). Одна из причин этого, что мусульмане уезжают в основном в страны, имеющие безвизовый режим для россиян, и предпочитают официально не фиксировать факт своего отъезда на постоянное место жительства.

Словом, из путинской России идет массовый исход россиян - и мусульман, и самых обычных, не видящих в ней своего будущего.