В столице Кыргызстана прошел еще один митинг против китайской экспансии

В столице Киргизии прошел второй за последнее время митинг против китайской экспансии в страну Об этом 17 января сообщило издание 24.Kg.

На площади Ала-Тоо собралось около 200 человек. Организатор акции, лидер движения «Кырк чоро» Аманбол Бабакулов озвучил требования: внедрить народный контроль миграции, выдавать гражданам Китая меньше виз, проверить обоснованность и эффективность полученных китайских кредитов. Также участники митинга предложили вернуть в паспорт графу «национальность» и под угрозой штрафа запретить браки кыргызских девушек с гражданами Китая.

Участники митинга попытались пройти к «Белому дому», но их не пропустили силовики. Позднее пятерых протестующих пустили к спикеру Жогорку кенеша (парламента), которому и были переданы требования.

Напомним, что рост антикитайских настроения в Кыргызстане начался с осени 2018 года, после того, как стало известно, что в Китае этнических кыргызов направляют в «лагеря политического перевоспитания». Первый митинг состоялся напротив посольства Китая в Бишкеке в декабре. Участники акции требовали выселить из Киргизии всех китайцев.