План Трампа: независимая Палестина, но без культовых мест Иерусалима - израильское ТВ

В среду израильское телевидение заявило, что мирный план президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке предусматривает создание палестинского государства на целых 90 процентах незаконно оккупированного Западного берега со столицей в Восточном Иерусалиме, но не включая его святые места.

Белый дом, который держал в тайне детали этого плана и заявил, что до его выхода еще могут пройти месяцы, отклонил репортаж израильского телеканала «Решет 13» как «неточную спекуляцию».

Ссылаясь на некий источник, проинформированный американцами, в телевизионном сообщении говорится, что план повлечет за собой аннексию Израилем еврейских поселений на Западном берегу, в то время как изолированные поселения будут либо эвакуированы, либо их строительство будет остановлено.

Трамп хочет, чтобы предлагаемые израильские шаги были дополнены территориальными обменами с палестинцами, и чтобы старый город Восточного Иерусалима - место главных еврейских, мусульманских и христианских святынь - находился под суверенитетом Израиля, но при совместном управлении с палестинцами и Иорданией, сказано в репортаже.

В нем говорится также, что "большинство арабских кварталов" в Восточном Иерусалиме будут находиться под суверенитетом Палестины в качестве будущей столицы.

Напомним, что Израиль называет весь Иерусалим своей «вечной и неделимой столицей», но этот статус не признан на международном уровне. Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим, включая комплекс мечети Аль-Акса в Старом городе, был столицей их будущего государства.

В отчете ничего не говорится о судьбе палестинских беженцев, а ведь это один из самых серьезных спорных вопросов в давнем конфликте. Также ничего не сказано о том, как тот мирный план будет вписан сектор Газа, который находится под контролем ХАМАС.

Израильские и палестинские официальные лица не сразу отреагировали на репортаж «Решет 13».

Посланник Трампа по вопросам мира на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, главный разработчик плана, вместе с зятем президента Джаредом Кушнером, сказал в сообщении в Твиттере, что отчет «не точный». Однако он не сказал, что отчет в принципе неверный.

«Спекуляции о содержании плана бесполезны. Очень немногие люди на планете знают, что в нем есть… пока», - пишет Гринблатт. «Фальсификация ложных, искаженных или предвзятых историй для СМИ безответственна и вредна для процесса».

В отдельных замечаниях журналистам посол Израиля в ООН Дэнни Данон предсказал, что план Трампа не будет опубликован до израильских выборов 9 апреля.

Опросы общественного мнения предсказывают легкую победу, которая должна обеспечить пятый срок для премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чьи мирные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом зашли в тупик в 2014 году.

«Из того, что мы понимаем, он (план) не будет представлен до выборов», - сказал Данон. «Это разумное решение, потому что мы не хотим, чтобы он стал вопросом выборов».