В Индонезии снова произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе Ачех на острове Суматра, сообщает Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) Индонезии.

Подземные толчки зафиксированы в 202 километрах к северо-западу от города Сабанг.

Очаг землетрясения залегал на глубине 165 километров.

Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, что Индонезия расположена в той части планеты, где землетрясения случаются особенно часто.

Так в 2018 году в Индонезии произошло 11577 землетрясений, сказал глава индонезийского Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Двикорита Карнавати.

По его словам, в 297 случаях магнитуда землетрясения превышала 5,0.

При этом глава агентства отметил рост количества землетрясений в Индонезии в последние годы. В Индонезии в 2013 году произошло 4234, в 2015 - 5292, в 2017 году - 7172 землетрясения, сказал Карнавати.

Прошлогодние землетрясения в Палу и Ломбоке вызвали крупные разрушения, и последствия стихии ощутили на себя тысячи человек, отметил глава агентства.

В Индонезии в 2013-2016 годах в целом произошло 38354 землетрясения. В результате землетрясений на островах Суматра, Ломбок и Сулавеси погибло несколько тысяч человек.

Самым разрушительным оказалось землетрясение магнитудой 9,1, которое случилось в Индонезии 26 декабря 2004 года, и за которым последовало цунами в странах Тихоокеанского огненного кольца. Тогда в общей сложности погибло более 230 тысяч человек.