Взрыв в Манбидже: 16 убитых, включая американцев

В сирийском городе Манбидж в среду произошел произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек и еще многие ранены.

Сирийская обсерватория по правам человека (СОПЧ) заявила, что террорист-смертник взорвал себя возле патруля коалиции, возглавляемой США. В результате нападения погибли два солдата США, один гражданский сотрудник Министерства обороны и подрядчик, подтвердил Пентагон через несколько часов после взрыва.

Как сообщает агентство Reuters, еще трое американцев были ранены в результате взрыва.

По данным СОПЧ, в числе погибших было девять мирных жителей и, по меньшей мере, пять боевиков Отрядов народной самообороны (ОНС) . Сам взорванный ресторан был популярным местом встречи командиров ОНС.

Видеоролики, опубликованные местными активистами и информационными агентствами, показали ресторан, которому был нанесен огромный ущерб, и улицу, покрытую мусором и кровью. Несколько автомобилей также были повреждены.

Ответственность за взрыв на себя взяла группировка ИГИЛ*, которая ранее контролировала Манбидж.

Впрочем, ожидаемым образом почти сразу же возникли различные конспирологические версии о том, кто был истинным организатором терактов. Некоторые турецкие СМИ поспешили объявить, что теракт был организован руководством ОНС, дабы показать американцам, что ИГИЛ продолжает представлять существенную угрозу, а значит выводить войска еще рано. Другая конспиролоическая теория утверждает, что теракт был выгоден Турции, потому что доказывает, что ОНС не способны обеспечить безопасность сирийских городов под своим контролем.

В предварительных замечаниях администрации США вице-президент Майк Пенс заявил, что США будут бороться за поражение ИГИЛ, но подтвердил планы по выводу войск из Сирии.

«Мы останемся в регионе, и мы продолжим борьбу, чтобы ИГИЛ не подняло свою уродливую голову», - сказал Пенс собравшимся в Вашингтоне американским послам

Выступая на совместной пресс-конференции со своей хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович в Анкаре, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что предоставленная ему недавно информация показывает, что пять американских солдат были убиты в результате нападения, а общее число погибших составило 20 ,

«Атака в Манбидже, возможно, должна была повлиять на решение Трампа вывести войска из Сирии. Но когда я увидел решительность мистера Трампа, я не думаю, что после такого террористического нападения последует шаг назад. В противном случае это означало бы победу для ИГИЛ» - добавил Эрдоган.

В чем безусловно Эрдоган прав, так это в заинтересованности ИГИЛ относительно присутствия американских войск в Сирии. Фактически боевики ИГИЛ сами открыто провоцировали и призывали американцев на землю Сирии.

Однако, настроение американских элит относительно Ближнего Востока передает грубый ориенталистский комментарий сенатора Рэнда Пола, который заявил:

"Сунниты убивали шиитов со времени резни в Кербеле в 680 году нашей эры. Если мы будем ждать, пока они перестанут убивать друг друга, мы останемся на тысячу и более лет. Я согласен с Дональдом Трампом. Верните войска домой".

*-запрещены в РФ