Эрдоган заявил о необходимости пересмотра Дейтонских соглашений

Дейтонские соглашения нуждаются в пересмотре, так как в их нынешней форме они не принесут решения относительно будущего Боснии и Герцеговины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович в Анкаре, сообщает агентство Anadolu.

«ООН должна вмешаться и сделать важный шаг к пересмотру Дейтонских соглашений», - сказал турецкий президент.

«У Боснии и Герцеговины есть серьезные проблемы, так как у них восьмимесячный срок президентства и нет никакой надлежащей армии. Мы надеемся, что боснийцы, хорваты и сербы будут жить солидарно», - цитирует его агентство Anadolu.

Напомним, что в ноябре 1995 года жители Боснии прекратили войну и подписали Дейтонское соглашение, обеспечивающее мир в стране. Босния и Герцеговина состоит из двух образований - Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Соглашение, подписанное на базе ВВС США Райт-Паттерсон около Дейтона, штат Огайо, 21 ноября 1995 года, положило конец жестокой гражданской войне в Боснии, в результате которой за три с половиной года погибло около 100 000 человек.

Тем не менее, сыграв свою важную роль в качестве инструмента мира, Дейтонское устройство Боснии постоянно критикуется за свою неспособность служить дальнейшему развитию страны. Призывы к пересмотру этого по сути временного соглашения раздаются весьма часто, но проблема в том, что никто не может предложить что-либо лучше, чтобы на это согласились все стороны.