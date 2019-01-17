Аэропорт Луисвилля назвали именем Мухаммада Али

Международный аэропорт Луисвилля в Кентукки был переименован в честь легендарного боксера Мухаммада Али. Знаменитый спортсмен родился и вырос именно в Луисвилле.

В среду правление Луисвилльского регионального аэропорта проголосовало за изменение названия на Международный аэропорт Луисвилля имени Мухаммада Али.

Напомним, что трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе скончался 4 июня 2016 года в возрасте 74 лет от респираторного заболевания и многолетней борьбы с болезнью Паркинсона.

Согласно газете Courier-Journal, мэр Луисвилла Грег Фишер сказал, что у Али «есть только один родной город, и, к счастью, это наш великий город Луисвилл».

«Мухаммад стал одним из самых известных людей, когда-либо ходивших по Земле, и оставил наследие гуманизма и атлетизма, которое вдохновило миллиарды людей», - добавил он.

Решение было принято по рекомендации рабочей группы Совета директоров, которая изучала вопрос о переименовании аэропорта более года.

Жена Мухаммада Лонни Али сказала, что она гордится решением города.

«Мухаммад был гражданином мира, но он никогда не забывал город, который дал ему начало», - сказала Лонни.