В 2018 году количество китайцев, приехавших в Кыргызстан, выросло вдвое

В 2018 году граждане Киатйской Народной Республики получили 16 610 краткосрочных деловых и туристических виз для посещения Кыргыхстана, в то время как за 2017 год была выдана всего 6051 виза. Об этом сообщает "Фергана" со ссылкой на министерство иностранных дел Кыргызстана.

Число долгосрочных рабочих виз, выданных китайцам, также возросло, хотя и не стол заметно. За 2017 год было оформлено 6307 таких виз, а в 2018 году — 7210 виз. В МИД подчеркивают, что эти цифры далеки от слухов о целых полчищах в десятки тысяч китайцев, якобы переселившихся в Киргизию. Министерство призывает граждан страны не верить слухам и не распространять недостоверную информацию.

Бишкек не без причины заботиться о распространении слухов, так как в последние месяцы в киргизском сегменте соцсетей активно распространяются призывы к противостоянию китайской экспансии. Авторы сообщений предрекают Кыргызстану превращение в провинцию Китая. Нередко они также обвиняют китайцев в преступлениях — например, одно из сообщений сопровождалось видеозаписью убийства шестилетней девочки, которая на самом деле погибла в 2015 году в Казахстане. Власти Кыргызстана пытаются противодействовать этой пропаганде, а некоторых авторов таких призывов начали задерживать и обвинять в разжигании розни. С опровержением слухов о китайской экспансии выступил сам вице-премьер Кубатбек Боронов.

Однако, тот факт, что анти-китайская пропаганда зачастую состоит из фейковых сообщений (без которых в принципе не обходится ни одна подобная кампания), не означает, будто на самом деле у кыргызов с китайцами все хорошо. Отнюдь, это лишь означает, что ложь вредит самой кампании, какой бы впечатляющей эта ложь не была.

Отношения же населения Кыргызстана с китайцами, которые ведут бизнес в стране, всегда складывались непросто. А в последнее время ситуация особенно обострилась, потому что стало известно о содержании этнических киргизов в «лагерях политического перевоспитания» в Китае. Многие активисты раздражены тем, что Бишкек ссылается на китайское гражданство заключенных и не проявляют какой-либо особой активности, чтобы поддержать их. В декабре у посольства Китая в Бишкек состоялся митинг, участники которого требовали не только освободить киргизов из лагерей, но и выселить китайцев из страны.