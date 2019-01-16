Катар и ОАЭ выделяют миллионы долларов на помощь сирийским беженцам

Катарский эмир шейх Тамим бен Хамад аль-Тани распорядился выделить 50 миллионов долларов на поддержку сирийских беженцев и перемещенных лиц, сообщает Anadolu со ссылкой на катарские СМИ.

По сообщению информационного агентства Катара, пожертвование будет использовано для сирийских беженцев в Турции, Ливане и Иордании, а также для перемещенных лиц в Сирии.

Кроме того, Фонд развития Катара в координации с агентством гражданской обороны "Белые каски" и учреждениями ООН будет нести ответственность за расходование этой суммы в рамках программ прямой гуманитарной помощи.

Вместе с тем, и Объединенные Арабские Эмираты заявили, что выделят срочную и чрезвычайную помощь в 5 миллионов долларов для сирийских беженцев в Ливане, чьи лагеря недавно сильно пострадали продолжительных штормов. Дожди уничтожили множество палаток, матрасов и продуктов, так что беженцы находятся в отчаянном положении. Распоряжение о выделении средств для сирийских беженцев в Ливане поступило от самого президента ОАЭ шейха Халифы бин Зайеда, и от шейха Мухаммада бин Зайеде, наследного принца Абу Даби.