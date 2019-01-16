Арабские христиане протестуют против скульптуры "МакИисуса" в израильском музее

Художественная выставка в Израиле, на которой представили распятого Рональда Макдональда – символа сети ресторанов быстрого питания McDonald's - вызвала протесты арабских христиан, сообщает Al-Jazeera.

Сотни христиан призывают убрать скульптуру под названием «МакИисус», которая выставляется в артцентре северного города Хайфа с прошлой недели.

Протест закончился тем, что кто-то забросил бутылку с зажигательной смесью («коктейль молотова») в помещение, кроме этого в результате забрасывания камнями пострадали три сотрудника полиции.

Израильским силовикам пришлось применить слезоточивый газ и шумовые гранаты против толпы.

Директор музей объяснил, что выставка была предназначена для критики практически религиозного культа потребления и капитализма.

В понедельник представители церкви подали свои жалобы в районный суд, требуя, чтобы он постановил изъять оскорбительные экспонаты, включая куклу Барби в виде Девы Марии.

Судья Офра Атиас назначила рассмотрение иска по существу на четверг.

Тем временем протесты продолжаются и ширятся. В музее экспонат закрыли занавесками, но затем убрали их, поскольку это не возымело эффекта и не успокоило растревоженных ревнителей христианской веры.

Лидеры христиан написали письмо мэру Хайфы Эйнат Калиш-Ротем с просьбой "найти верное решение, удовлетворяющее христианскую общину, и положить конец этому кризису". В письме говорится, что "экспонат выставки в Хайфском музее оскорбляет Христа-спасителя, деву Марию и святой крест". В письме отмечается, что проигнорировать этот факт христианские конфессии не могут. При этом церковные иерархи обещают "выразить свою "фрустрацию и гнев ненасильственным путем, как и подобает истинным христианам".

Протестующие поставили палатки напротив музея и пообещали пикетировать выставку до того момента, как экспонат уберут.

Дело осложняется еще и тем, что сам автор композиции, финн Яани Лейнонен, требует убрать экспонат из музея и вообще из Израиля. Еще месяц назад он написал в музей письмо о том, что на него оказывает давление движение за бойкот Израиля, что он сам решительно против нарушения прав человека и использования выставок как оправдания оккупации, колониализма и апартеида в отношении палестинского народа и требует снять свою скульптуру.