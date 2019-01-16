Саудовская Аравия пока что не собирается открывать свое посольство в Дамаске

Саудовская Аравия опровергла слухи о том, что она планирует вновь открыть свое посольство в Дамаске, назвав сообщения, в которых якобы цитируется министр иностранных дел королевства ложными.

Существует предположение, что Саудовская Аравия должна возобновить свою миссию в Дамаске вслед за ОАЭ и Бахрейном, которые уже восстановили дипломатические связи с асадитским режимом, спустя восемь лет после начала гражданской войны.

Оман, Бахрейн и ОАЭ также обсуждают вопрос о возобновлении авиа-полетов.

«Ссылаясь на то, что было распространено некоторыми электронными веб-сайтами в связи с заявлением, сделанным д-ром Ибрагимом бен Абдель Азизом Аль Ассафом, об открытии посольства в сирийской столице, официальный источник в министерстве иностранных дел опроверг это заявление, утверждая, что оно абсолютно не соответствует действительности и необоснованно», - сообщило государственное агентство КСА.

Напомним, что многие арабские государства разорвали дипломатические отношения с режимом Башара Асада после начала кровавых репрессий против протестующих в 2011 году.

ОАЭ объявили об открытии посольства в декабре и провели церемонию по случаю этого события в Дамаске.

Государственный министр иностранных дел ОАЭ д-р Анвар Гаргаш заявил, что решение страны было принято после «внимательного изучения событий» и «появления убежденности» в том, что следующий этап требует участия арабских стран для защиты суверенитета и территориальной целостности Сирии.