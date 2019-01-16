Мороз и холод убили как минимум 15 сирийских детей за последние дни — ООН

В последние недели из-за низких температур и отсутствия медицинской помощи погибли по меньшей мере 15 перемещенных сирийских детей, сообщила ООН во вторник.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что восемь из них погибли в результате холода в лагере Рукбан в юго-восточной Сирии, а семь других во время перемещения из бастиона ИГИЛ* Хаджина, расположенного дальше на север.

«Понижение температуры и суровые условия жизни в Рукбане ... все чаще ставят под угрозу жизнь детей», - заявил региональный директор ЮНИСЕФ Герт Каппеларе.

«Всего за один месяц умерло по меньшей мере восемь детей - большинство из них в возрасте до четырех месяцев, а младшему - только один час», - сказал он.

Каппеларе объяснил, что холод в изолированном пустынном лагере на границе с Иорданией, где 80 процентов из 45 000 жителей составляют женщины и дети, приводит к увеличению младенческой смертности.

Резкое похолодание, которое обрушилось на регион, также несет тяжелые последствия для людей, спасающихся от боевых действий в так называемом кармане Хаджин в восточной Сирии.

В этот районе вблизи иракской границы происходили интенсивные боевые действия между группировкой ИГИЛ, защищающей последние остатки своего «халифата», и силами Отрядов народной самообороны, поддерживаемых авиаударами США.

По данным ООН, с декабря более 10 000 человек покинули этот район.

«Семьи, ищущие безопасности, сталкиваются с трудностями, покидая зону конфликта, и ждут на морозе целые дни без крова и предметов первой необходимости», - сказал Каппеларе.

«По сообщениям, в опасном и трудном путешествии погибли семь детей, большинство из которых в возрасте до одного года».

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