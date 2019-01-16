Египет в ближайшие месяцы начнет получать газ от Израиля

Израиль начнет экспортировать природный газ в Египет через несколько месяцев, заявил в понедельник израильский министр энергетики Юваль Стейниц. Это является ключевым шагом в планах Израиля продавать свою растущую добычу газа за границу и укреплять дипломатические связи, сообщает Reuters.

Штейниц не назвал конкретный пункт назначения для первоначального экспорта, но сказал, что поставки удвоятся после того, как огромное месторождение «Левиафан» в восточной части Средиземного моря будет полностью введено в эксплуатацию в ноябре.

По словам Стейница, израильский экспорт в Египет достигнет 7 млрд. кубометров в год в течение 10 лет. Около половины экспорта, как ожидается, будет использовано для внутреннего рынка Египта, а половина - сжижена для реэкспорта.

Израиль обнаружил огромное количество газа с начала 2000-х годов, подписав соглашения об экспорте в Египет и Иорданию. Ожидается, что его добыча, которая в настоящее время составляет около 10,5 млрд. кубометров, увеличится более чем вдвое в 2020 году и увеличится до 27 млрд. кубометров в 2021 году.

В интервью в кулуарах регионального газового форума в Каире Стейниц сказал, что Израиль и Египет обсудили вопрос о расширении сотрудничества в сфере природного газа, в том числе за счет экспорта.

Он также сказал, что Израиль надеется подписать соглашение о строительстве 2 000-километрового трубопровода East Med, который пройдет из Израиля и Кипра в Грецию и Италию.

«Израиль экспортирует природный газ в арабский мир, а также в Европу - это звучало как мечта или фантазия всего 10 или 15 лет назад», - сказал Стейниц, первый министр энергетики, посетивший Египет после восстания в 2011 году.

Экспорт из Израиля в Египет будет осуществляться в рамках знакового соглашения об экспорте природного газа на сумму 15 млрд. долларов США, объявленного в феврале 2018 года. В сентябре израильские и египетские компании приобрели 39-процентную долю в трубопроводе EMG, что подготовило почву для начала сделки.

Партнеры на израильских газовых месторождениях «Тамар» и «Левиафан» заявили, что они поставят частной египетской компании Dolphinus Holdings около 64 миллиардов кубометров газа в течение десятилетия в рамках сделки.

Соглашение вызвало споры в Египте, который еще несколько лет назад сам экспортировал газ в Израиль.

Египет надеется использовать свое стратегическое местоположение, соединяющее Африку и Азию, и хорошо развитую инфраструктуру, чтобы стать ключевым торговым и распределительным центром для газа в регионе и за его пределами.

В последние годы он сделала ряд собственных крупных открытий, в том числе нашел Зохр, крупнейшее газовое месторождение в Средиземноморье, но также ему нужно удовлетворить быстро растущий внутренний спрос.