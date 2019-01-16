Признание провала: Путин кидает в ЦАР "тяжелую артиллерию"

Владимир Путин, заказчик Евгения Пригожина, принял решение о смене посла Российской Федерации в Центрально-Африканской Республике.

Решение было принято через несколько дней после того, как было опубликовано расследование убийства Орхана Джемаля и его коллег-журналистов, согласно которому оно было организовано людьми Евгения Пригожина (ЧВК Вагнер) при участии полностью контролируемых ими силовых структур ЦАР.

Отметим, что Следственный Комитет России отреагировал на данное расследование уже через несколько часов после обращения к нему медиа-отдела Пригожина - РИАФАН, сделанного в свою очередь в 3 часа ночи после публикации расследования.

Также отметим, что данное расследования вызвало широкий резонанс не только в России, но и на Западе, где о нем рассказали крупнейшие СМИ.

Совершенно очевидно, что в ситуации контроля российских спецслужб над силовыми структурами ЦАР важнейшей площадкой для таких контактов является посольство России в этой стране. Поэтому экстренная смена посла, при котором произошел такой провал как вскрытие расследователями оперативных контактов пригожинцев и цар-овских силовиков, следивших за группой Джемаля, вплоть до данных их телефонов и звонков друг другу, выглядит как фактическое признание Кремлем результатов расследования.

Не менее показательно и то, кого назначили новым послом в ЦАР. Это своего рода "тяжелая артиллерия", МИДовский спецназ. Владимир Ефимович Титаренко (на фото) был послом в Ираке в разгар войны в 2003 году, в частности, подвергался американскому обстрелу в составе колонны российских дипломатов. По данным американских военных, через него российские разведчики снабжали армию и спецслужбы Саддама Хусейна информацией, помогавшей им вести войну. В 2011 году Титаренко оказался участником инцидента в Катаре, когда пытался вывести из него под видом дипломатической почты информацию, предположительно разведовательного характера. После этого Титаренко был отозван Россией с должности ее посла в Катаре.

То есть, профессионал по горячим точкам и рискованным операциям. Можно предположить, что назначен Кремлем в качестве антикризисного менеджера, призванного нейтрализовывать последствия деятельности предыдущего руководства российской колониальной миссией в ЦАР.