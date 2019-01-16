Совет Европы: в России дискриминируют коренные народы и мусульман

В Совете Европы на днях был представлен доклад об ущеплении национальных и конфессиональных прав народов и религиозных сообществ России, сообщает сайт Идел.Реалии.

Доклад подготовлен специализированной структурой Совета - Консультативным комитетом рамочной конвенции о защите национальных меньшинств - на основании сведений, собираемых несколько лет по основным российским регионам.

Авторы данного исследования заявляют о целенаправленной политике дискриминациив РФ коренных нерусских народов и неправославных общин, в частности, мусульман.

Это проявляется в наступлении на национальные системы образования, последовательной русификации культурно-информационного пространства страны, создании привиллегированного положения для господствующей культуры и церкви, а также в запрете иметь собственную этническую принадлежность таким группам как поморы, эрзя и мокша, которых заставляют быть русскими или мордвой соответственно.

Особо отмечаются системные репрессии против мусульман с помощью неправомерного применения к ним антиэкстремистского законодательства.

То есть, эксперты Совета Европы фактически признали то, о чем годами говорят активисты и представители национальных и религиозных кругов народов и конфессий РФ, в частности, наш сайт.

Как сообщил сегодня Идель.Реалии, российские власти назвали выводы Совета Европы предвзятыми и обусловленными желанием дискредитировать Россию...