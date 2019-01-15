«Исцелитель» станет официальной профессией в Узбекистане

Профессия «исцелитель» будет включена в классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих в Узбекистане — сообщает издание «Фергана». Соответствующий приказ министра занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов.

Исцелитель будет относиться к той же категории персонала, как специалисты, а значит, он будет обязан иметь высшее образование.

Напомним, что народная медицина была официально признана в Узбекистане в октябре прошлого года. Теперь ее рассматривают как «дополнительный метод оказания медицинской помощи населению». К ней будут предъявлять такие же требования, что и к обычной медицине, а народные целители будут нести такую же ответственность, что и врачи в рамках конвенциональной медицины. Также сообщалось, что в Узбекистане создадут ассоциацию народной медицины, а в Бухарской области построят профильный центр, где в частности организуют лечение с использованием лекарственных трав, меда, соли и растительного масла.

Будет ли у исцелителей свой официальный гимн, как у врачей Таджикистан, пока не ясно. Хотя было бы логично, ведь тоже наследники Авиценны.