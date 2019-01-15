"Израильским спортсменам в Малайзии не место" - Махатхир Мохамад

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что «израильским спортсменам в Малайзии не место», отказавшись выдавать въездные визы израильской команде по плаванию.

В четверг Мохамад подчеркнул, что его страна не будет выдавать въездные визы израильским спортсменам, которые планируют принять участие в чемпионате мира по паралимпийскому плаванию 2019 года этим летом, сообщает «Шехаб».

Премьер-министр также подчеркнул, что, если в ответ на его позицию организаторы решат отменить мероприятие, «они могут это сделать».

Олимпийский комитет Израиля пытался давить на Малайзию, чтобы она дала визы израильским спортсменам, но Малайзия отказалась это сделать. Израиль также пытался давить на организаторов мероприятия, чтобы получить визы, но безрезультатно.

Заместитель министра спорта Малайзии Сим Хи Кьюнг заявил в среду, что его страна не позволит израильским спортсменам въехать в страну, сославшись на «четкую» политику Малайзии в отношении отношений с Израилем. Министр подчеркнул, что: «Правительство сохранит свою твердую позицию в отношении этого вопроса как средство протеста против продолжающегося израильского угнетения палестинского народа».

На протяжении более 50 лет Малайзия отказывается от нормализации отношений с Израилем из-за огромной общественной поддержки Палестины среди населения этой мусульманской страны.