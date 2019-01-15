Какие акыда и манхадж у РФ?

Какая у Российской Федерации акыда? А какой у нее мазхаб или манхадж?

Казалось бы, абсурдные вопросы, ведь речь идет о стране с исторически преобладающим немусульманским населением, в конституции которой указано:

"Статья 14

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

...Статья 28

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

...Статья 13

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

...Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова".

Все так, формально. Однако на практике судебные и силовые структуры РФ с упорством, достойным лучшего применения, продолжает решать, какие исламские богословские произведения и переводы священных текстов имеют в ней право на существование, а какие нет. Пародически выступая в роли шейх уль-Ислама, муфтия или кадия исламского государства с государственной акыдой или мазхабом, которым должны соответствовать все распространяемые в нем богословские произведения.

На этот раз подозрения у "защитников государственной акыды и мазхаба РФ" вызвали книги «Комментарий к Великому Корану Мухтасар (сокращенный) „Тафсир аль Куран аль-Азым“ Абу-ль-Фидаа Исмаила ибн Умара ибн Касира ад-Димашки» и «Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана „Облегчение от Великодушного и Милостивого“: Смысловой перевод Корана на русский язык с комментариями Абд ар-Рахмана ас-Саади: в 3 томах». Требовать их запрета "мухтасибы" из прокуратуры Самарской области будут на заседании Красноглининского районного суда Самары, который должен состояться 21 января сего года, то есть, уже через несколько дней. Интересы издателя (и фактически мусульман) на суде вызвались защищать известные мусульманские адвокаты и правозащитники Руслан Нагиев, Саид-Магомед Чапанов, Равиль Тугушев, Марат Ашимов.

Еще один интересный момент, на который указали некоторые наблюдатели - "хранители государственной акыды РФ" опять хотят запретить перевод богословского текста, выполненный известным переводчиком и исламоведом (настоящим, а не липовым вроде Силантьева и Ко) Эльмиром Кулиевым. Ранее они уже запрещали такие его произведения как «Закят. Его место в исламе. Пост в Рамадане, его значение для мусульман», «На пути к Корану» и даже «Смысловой перевод Священного Корана на русский язык».

О причинах такой "любви" к Кулиеву остается только догадываться - ведь этот человек хорошо известен своими призывами к мусульманам не только бесконфликтно жить в государствах, гражданами которых они являются, но и отказаться от любой активности, которая может дать повод для недовольства государства ими. Однако, как видим, в случае с Россией таким поводом может стать перевод самой Священной книги мусульман или написание текстов на общие богословские темы. Впрочем, надо отметить, что у Кулиева среди мусульман есть оппоненты по чисто богословским вопросам. Но какое до этого дело прокуратуре РФ? Или она все же придерживается какой-то акыды, мазхаба или следует фетвам какого-то муфтия, отклонения от которых недопустимы? А можно их тогда озвучить широкой общественности?

Впрочем, если серьезно, формальным основанием для запретов исламской литературы является якобы наличие в таковой экстремизьма, а не ее "отклонение от правильной акыды". Но если объяснить признание экстремистскими трудов идеологов современных непримиримых группировок можно без особых проблем, то попытка подвести под экстремизьм переводы священных текстов мусульман - Корана, сборников достоверных хадисов, либо же классических богословских произведений (аналог святоотеческого предания у православных), выглядит как запрет Ислама. Недаром, на такую попытку несколько лет назад остро отреагировал даже такой абсолютно внутрисистемный человек как Рамзан Кадыров. Но, видимо, российские силовики думаю, что "вода камень точит", и рано или поздно считающие себя мусульманами люди внутри этой системы смирятся с этими бесконечными запретами.

Впрочем, для кого-то из них, возможно, это станет поводом рано или поздно задуматься о том, сколько будет реально усиживать на двух стульях - своей исламской идентичности и лояльности системе, которая ведет борьбу с ней и всем, что ей вздумается. Ведь еще лет 10-15 назад какие-то флажки силовики не считали возможным переходить. К примеру, автору этих строк один из проповедников иностранного происхождения, вокруг которого собиралась исламская молодежь в крупном российском городе, рассказывал, что приходившие с ним "поговорить" российские силовики предупреждали, что он может учить своих учеников чему угодно, кроме одного - не призывать их к джихаду против России. При этом на его возражение, что он не может обходить аяты и хадисы о джихаде, они отвечали, что понимают это, но просят его неиспользовать их для призывов к джихаду "здесь и сейчас", чего он и избегал. Однако шаг за шагом, пробуя мусульман на зубок, эта система видела, что без всяких последствий для себя запрещать они могут все, что угодно, и в итоге дошли до того, что запрещают переводы и признанные во всем мире толкования Корана, хадисов, брошюры о закяте, сборники молитв (ду'а) и т.д.

Так не пора ли мусульманам потребовать у них придерживаться собственного официального "манхаджа" в виде положений конституции о свободе вероисповедания, слова и идейном плюрализме?