Самосожжение в лагере сирийских беженцев Рукбан

Женщина, запертая в отдаленном сирийском лагере для перемещенных лиц, в воскресенье подожгла себя и своих детей в результате попытки самоубийства, которое, по словам ее мужа, было вызвано тяжелыми условиями жизни и отсутствием пищи, сообщает The National.

Лагерь Рукбан, который, по словам тех, кто живет там, является «адом на земле», стал домом для почти 60 000 мирных жителей, застрявших в изолированном районе сирийской пустыни недалеко от иорданской границы. Они не могут пересечь границу с Иорданией, в которую им запрещен въезд, а гуманитарные организации не могут регулярно достигать населенного пункта.

«28-летняя Сандус Фатхаллах попыталась поджечь себя и своих детей из-за нехватки продовольствия в лагере», - говорит ее муж Мухаммад аль-Шарх.

«Мы родом из Пальмиры в провинции Хомс, и то, что случилось с моей семьей сегодня, является примером отчаяния, нищеты и голода», - сказал он, добавив, что он «измотан» ситуацией.

Сотрудник службы здравоохранения в лагере сообщил The National, что Фатхаллах была переведена в больницу в Иордании.

«Сундус в плохом состоянии вместе со своим годовалым ребенком, у двух других детей все хорошо», - сказал сотрудник.

Ранее в воскресенье появились противоречивые сообщения о том, что травмы Фатхаллах были результатом взрыва канистры с газом, а не попытки самоубийства. Однако Аль-Шарх подтвердил, что она на самом деле пыталась лишить жизни себя и своих детей.

Вполне возможно, что такой отчаянный поступок был вызван помутнением разума из-за голода.

Соседи Фатхаллах сумели потушить огонь, который повредил ее палатку, и вытащили женщину и ее детей.

По словам жителей, лагерь остается самым отчаянным поселением в охваченной войной стране. Условия жизни в нем особенно невыносимы зимой. Недавно лагерь затопило из-за сезона дождей, которые смыли палатки и имущество.

Со времени его создания гуманитарные организации и Организация Объединенных Наций имели ограниченный доступ к лагерю Рукбан на границе между Иорданией и Сирией. В последний раз помощь доставлялась в район в ноябре. Уже тогда жители говорили, что помощи было недостаточно для удовлетворения спроса.

Условия внутри Рукбана продолжают ухудшаться, хотя агентства по оказанию помощи пытаются доставить помощь в этот район. Загрязнение воды, высокие температуры, небезопасная утилизация отходов и накопление мусора привели к серьезным проблемам со здоровьем жителей лагеря. УВКБ ООН говорит, что диарея и острые респираторные инфекции являются основными причинами заболеваний в лагере.

Жители лагеря были вынуждены покинуть свои дома в Палмире и Хомсе в результате войны, и многие бежали от режима президента Башара Асада и ИГИЛ*.

В прошлом году не менее 20 человек погибли из-за нехватки продовольствия и медицинских услуг в лагере.

Лагерь был защищен американской зоной безопасности, созданной вокруг соседнего гарнизона в городе Аль-Танф, где силы США действуют вместе с повстанческими группами, поддерживаемыми Пентагоном, включая батальон Магавир Аль-Савра.

Тем не менее, неожиданное объявление о выводе войск США из Сирии вызвало много опасений со стороны повстанцев и беженцев.

Руководство лагеря призвало мировых лидеров, в том числе президента Дональда Трампа, президента Франции Эммануила Макрона и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, обеспечить безопасность жителей, организовав перемещение лагеря в районы, удерживаемые повстанцами, на севере Сирии.

Ну и мы не можем не упомянуть о еще одной стороне инцидента в лагере Рукбан. Страдания сирийской беженки Сундус Фатхаллах, как и остальных 60 000 обитателей Рукбана, происходят незамеченными для почти всего мира. В отличие от т. н. «страданий» саудовской вероотступницы Рахаф аль-Кунун — девушки из богатой семьи, которая за несколько дней стала звездой мировой величины. Рахаф за эти несколько дней сумела получить убежище в Канаде, а в аэропорту ее встречала министр иностранных дел Канады. Рахаф не бежала от войны или от тиранического режима (и да, мы видели реальных жертв режима, она на них не похожа), от голода и изнасилований. У нее никогда не был разрушен дом и она не теряла членов семьи от взрыва бомбы.

Тем не менее, Рахаф без проблем сумела добиться того, чего не могут добиться Сундус и еще сотни тысяч несчастных мусульманских, да и не только мусульман, женщин во всем мире.