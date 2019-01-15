Взрыв в Кабуле: четверо убиты, более сотни человек ранены

Мощный взрыв потряс афганскую столицу Кабул, убив по меньшей мере четырех человек и ранив десятки других, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ответственность за взрыв в понедельник возле комплекса Green Village, в котором расположено несколько международных компаний и благотворительных организаций в восточной части Кабула, взяли на себя талибы, как сообщает Аль-Джазира.

В числе 93 раненых - 24 ребенка, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Майар в своем посте в Twitter.

Теракт был совершен с помощью заминированной машины, которая взорвалась возле хорошо охраняемого комплекса.

«Большинство жертв были гражданскими лицами», - сказал представитель Министерства внутренних дел Наджиб Даниш.

Местный афганский новостной сайт Tolo News разместил в Twitter кадры, на которых показаны машины скорой помощи, возвращающиеся с места взрыва.

Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что Талибан несет ответственность за нападение, в ходе которого, по его словам, десятки иностранных и афганских силовиков были убиты и ранены.

«В нападении участвовали пять нападавших, в том числе смертник за рулем автомобиля с взрывчаткой», - говорится в заявлении Муджахида.

Следует заметить, что талибы склонны раздувать числа жертв в нападениях на афганское правительство или иностранные цели, также как режим в Кабуле наоборот, склонен их преуменьшать.

Нападение произошло как раз, когда американский посланник по вопросам мира в Афганистане Залмай Халилзад совершает поездку по региону для встреч, нацеленных на окончание многолетней войны в стране.

На прошлой неделе лидеры талибов отменили четвертый раунд переговоров с официальными лицами США в Катаре из-за разногласий по поводу повестки дня встречи.

Талибы отклонили многочисленные просьбы региональных держав разрешить афганским чиновникам принять участие в мирных переговорах, объявив правительство в Кабуле «марионеточной» администрацией, и вместо этого настаивая на том, что лишь США являются их главным противником в войне в Афганистане.