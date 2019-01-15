Катар не собирается мириться с Асадом

Министр иностранных дел Катара заявил, что он не видит необходимости в открытии посольства в Дамаске и каких-либо «обнадеживающих» признаков нормализации отношений с сирийским правительством.

Выступая на пресс-конференции в понедельник, министр иностранных дел шейх Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль Тани также сказал, что Катар по-прежнему возражает против членства Сирии в Лиге арабских государств.

Напомним, что членство Сирийской Арабской республики в Лиге арабских государств было приостановлено в 2011 году из-за жестокой реакции асадитского режима на протесты в начале войны.

«С самого первого дня у Катара были причины, по которым он поддерживал приостановку членства [в Лиге арабских государств], и эти причины все еще существуют, поэтому мы не видим каких-либо обнадеживающих факторов», - сказал Аль Тани на пресс-конференции.

Некоторые арабские государства, в том числе те, которые когда-то поддерживали повстанцев против режима Башара Асада, стремятся теперь помириться с ним после решительных завоеваний его и союзных сил в войне.

В декабре ОАЭ вновь открыли свое посольство в Дамаске, что рассматривается как дипломатическая поддержка президента Асада со стороны регионального противника, который когда-то поддерживал повстанцев, сражающихся против его сил.

По словам ОАЭ, открытие было нацелено на нормализацию отношений с Сирией и обуздание риска регионального вмешательства в "арабские и сирийские дела", сообщает саудовский телеканал Al Arabiya.

Скорее всего это связано с тем, что Иран и Турция, крупнейшие региональные соперники ОАЭ, имеют в Сирии свой войска, которые поддерживают противоборствующие стороны конфликта.

Региональные союзники ОАЭ также, как ожидается, последуют их примеру, и Египет, который поддерживал отношения с Дамаском на протяжении всей войны, ведет к тому, чтобы Дамаск вернулся в ЛАГ в ближайшее время.