«Гранада Востока»: болгарский Пловдив стал культурной столицей Европы

Пловдив, самый старый город в Болгарии, был официально открыт в качестве культурной столицы Европы на 2019 год.

Около 50 000 человек собрались на центральной площади в субботу, чтобы посмотреть открытие шоу под названием «Мы все цвета» с участием 1500 местных и зарубежных артистов на нескольких сценах.

Второй по величине город Болгарии, зажатый между Балканами и Родопскими горами, на протяжении тысячелетий жил на перекрестке между Западной Европой и Ближним Востоком.

Пловдив претендует на звание старейшего постоянно населяемого европейского города с более чем 6000-летней историей. Свидетельство тому можно увидеть во многих архитектурных памятниках, относящихся к фракийским, греческим, римским, византийским и османским временам.

Город по обе стороны реки Марица также известен своим этническим разнообразием. Многие из его 340 000 жителей принадлежат к турецкому, цыганскому, армянскому, греческому и еврейскому меньшинствам страны, и все они довольно сильно влияют на культурную жизнь города.

Когда в 1650 году османский путешественник Эвлия Челеби проехал через балканский город Пловдив, он описал его как «могучий город». Челеби насчитал пятьдесят три мечети, семьдесят школ Корана, девять медресе, семь колледжей для углубленного чтения Корана, восемь общественных бань и одиннадцать суфийских текке. Из городских районов тридцать три были мусульманскими, пять - христианскими, а один - еврейским. Девять караван-сараев обслуживали обильную торговлю, которую мусульманское правление принесло в город; на самом деле город был иллюстрацией исламского процветания, когда некогда незначительный город расцвел под властью султана и исламской экономической системы.

В нынешнем Пловдиве, к сожалению, мало что осталось от славного мусульманского прошлого этого города, поэтому не случайно британский мусульманский ученый Тимоти Винтер назвал его «Гранадой Востока», намекая как на славное и процветающее прошлое, так и на оккупацию, разорение города и бегство его жителей. Большая часть мусульманского (а также еврейского) населения бежала, когда город был оккупирован русской армией и болгарскими повстанцами в 1878 году. Тогда его население сократилось с 125 000 человек до менее 30 000. Сегодня история о Пловдиве, или, как когда-то называли его османами, Филибе, вызывает волнение даже у самых светских турок.

Тем не менее, мусульманское наследие в городе все же заметно, а благодаря сотрудничеству в последние годы Софии и Анкары, Турция более плотно занялась реставрацией османского наследия в Пловдиве. Например, болгарам позволили восстановить историческую Железную церковь в Стамбуле, в ответ туркам разрешили реставрировать знаменитую Джума Джами (пятничную мечеть) в Пловдиве.

Будем надеяться, что статус Пловдива в качестве европейской культурной столицы (он разделяет этот титул вместе с итальянской Матерой) послужит стимулом для возрождения памяти о его мусульманском наследии.