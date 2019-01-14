Израиль требует компенсации от арабских стран: классика еврейской хуцпы

Израиль требует от Ирана и арабских стран, в том числе от истерзанных войной Ливии и Ирака, выплатить более 250 миллиардов долларов в качестве компенсации за имущество и активы, которые когда-то принадлежали евреям, покинувшим свои страны после создания Израиля.

В сообщении израильского новостного канала Hadashot TV говорится, что требования о репарациях завершаются, и Израиль собирается запросить 35 миллиардов долларов у Туниса и 15 миллиардов долларов у Ливии, прежде чем требовать деньги от шести других стран.

Согласно отчету, Израиль требует более 250 миллиардов долларов от Ливии, Туниса, Марокко, Ирака, Сирии, Египта, Йемена и Ирана.

«Пришло время исправить историческую несправедливость погромов (против евреев) в семи арабских странах и Иране и вернуть сотням тысяч евреев, которые потеряли свою собственность, то, что по праву принадлежит им», - заявил министр социального равенства Израиля Гила Гамлиэль.

«Нельзя говорить о Ближнем Востоке, не принимая во внимание права евреев, которые были вынуждены покинуть свои процветающие общины в условиях насилия», - добавил он. Гамлиэль также координирует требование израильского правительства по этому вопросу.

«Все преступления, совершенные против этих еврейских общин, должны быть признаны».

«Справедливость для евреев из арабских стран» (JJAC), международная группа еврейских организаций, утверждает, что около 856 000 евреев из 10 арабских стран - включая Алжир и Ливан - бежали или были изгнаны в 1948 году, во время Накбы («катастрофы»), когда 800 000 Палестинцев были изгнаны, а 532 деревни были разрушены, чтобы создать Израиль.

JJAC в течение последних полутора лет пользуется услугами международной бухгалтерской фирмы, в то время как израильское правительство исследует стоимость имущества и активов, принадлежащих евреям, которые покинули свои арабские страны после создания Израиля.

Но аналитики говорят, что претензии Израиля на репарации (а это иначе чем еврейским словом хуцпа не назвать) являются не только вымогательством, но и не имеют точного исторического контекста.

«Это последнее усилие является частью давней кампании израильского правительства по циничному манипулированию утверждениями евреев, покинувших арабские страны после 1948 года. Эта пропаганда стремится стереть права палестинских беженцев, создавая чувство паритета с требованием еврейские беженцев», - говорит Тарек Хамуд, генеральный директор Палестинского центра возвращения.

До образования Израиля эмиссары сионистов, известные как «шлихим», прибывали в Ливию, чтобы вести пропаганду сионистской идеологии среди еврейской общины Ливии, дабы «перенести ее в Палестину». Эта история повторялась буквально в каждой арабской стране.

В Ливане еврейская община продолжала расти даже после создания Израиля. Только после начала ливанской гражданской войны 1975 года еврейская община, наряду с другими религиозными общинами в Ливане, начала эмигрировать.

Ну и можно почти наверняка предположить, что в таких странах как Марокко, где при участии короля идет возрождение еврейской жизни и открываются снова синагоги, такое требование лишь вызовет антисемитскую реакцию.

«Именно израильское правительство должно осознать свою роль в исторической и продолжающейся этнической чистке коренных палестинцев со своих земель, чтобы освободить место для создания государства поселенцев», - добавил Хамуд.

Тем временем Израиль продолжает отказывать палестинцам в праве на возвращение и продолжает разрушать палестинские дома до сегодняшнего дня.

«Израиль по-прежнему отказывает миллионам палестинских беженцев в репатриации и репарациях за их утраченную собственность. Похоже, что это еще один компонент в ожидаемой «Сделке века», в котором США и Израиль явно планируют заставить палестинцев и арабские государства отказаться от право на возвращение в любом будущем мирном соглашении», говорит Хамуд.

* - Ху́цпа — присущее евреям свойство характера, приблизительно определяемое русскими словами «дерзость», «борзость» или «наглость». У самих евреев хуцпа означает особую смелость и рассматривается как положительное качество.