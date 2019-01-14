Тунис: 41 смертный приговор за нападение на армию

В субботу суд Туниса приговорил 41 террориста к смертной казни за нападение, в результате которого погибли 15 солдата на границе с Алжиром.

Пресс-секретарь Суфьян Слити заявил AFP, что приговор для боевиков, только два из которых в настоящее время находятся под стражей, был вынесен в столице Туниса.

Остальные 39 осужденных остаются на свободе, сказал он, добавив, что все признанные виновными были связаны с группировкой ИГИЛ*.

Тунисские суды продолжают выносить смертные приговоры, несмотря на то, что с 1991 года такие приговоры не приводятся в исполнение.

В результате нападения с применением оружия и ракетных установок на позиции армии в июле 2014 года 15 военнослужащих погибли в районе горы Чамби в западной части региона Кассерин, который остается районом распространения экстремистов.

Эта атака была самой смертоносной за всю историю армии страны.

В течение последних шести лет вооруженные силы Туниса проводили операции по поиску экстремистов в этом районе, который был объявлен закрытой военной зоной в 2014 году.

Укба Ибн Нафаа, находящееся в Тунисе подразделение Аль-Каиды, также присутствует в этом районе.

Напомним, что после революции 2011 года в Тунисе участились нападения экстремистов, в результате которых погибли десятки силовиков и не менее 59 иностранных туристов.

Страна находится в режиме чрезвычайного положения с ноября 2015 года, когда в результате взрыва бомбы в Тунисе в Тунисе погибли 12 президентских охранников.

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