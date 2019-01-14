Турция продаст Украине ударные беспилотники

Президент Украины Петр Порошенко заявил в субботу, что он подписал соглашение о покупке 12 турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар ​​Тактический Блок 2" (ТБ2) для украинской армии.

«Как мы ранее договаривались с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, мы подписали соглашение о покупке турецких вооруженных беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии», - написал он в Twitter.

«Эти новейшие ударные беспилотники помогут армии на оперативном и тактическом уровнях, и, помимо того, что обладают высокотехнологичными характеристиками, могут быть оснащены дополнительными современными высокоточными ракетными системами для уничтожения бронетанковых частей или морских целей с укрепленными позициями», - добавил Порошенко.

Согласно информации, полученной агентством Anadolu, турецкий производитель БПЛА Baykar произведет шесть Bayraktar TB2 и доставит их в Украину в течение года.

Наряду с беспилотными летательными аппаратами будут также поставлены три системы и оборудование наземных станций управления.

Соглашение было подписано между компанией «Укрспецпроект», входящей в состав «Укрборонпрома», и Baykar Makina. По словам Порошенко, соглашение является частью мер по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией.

Ударные беспилотники Bayraktar TB2, производимые Baykar и эксплуатируемые с 2015 года, показали себя одним из самых эффективных инструментов в войне против террористической РПК на востоке Турции и севере Сирии, обеспечивая эффективную разведку и огневую поддержку вооруженных сил. БПЛА Bayraktar TB2 играли активную роль в обнаружении, диагностике и нейтрализации тысяч террористов на сегодняшний день, как сообщает Daily Sabah.

Теперь же Bayraktar будет заниматься еще и «нейтрализацией» террористов на востоке Украины. Разумеется, это вызвало негативную реакцию России, которая уже заявила о том, что эта сделка способна лишь «усилить кризис». Тем более, беспилотники Украине продает вроде бы «союзная» Турция. Напомним, что ранее Израиль отказался продавать подобное вооружение Украине.

Разработанный в Турции беспилотник является первым и единственным ударным беспилотником, который будет включен в перечень вооруженных сил Турции (TSK).

Все дроны разрабатывались и производились на месте. С его передовой электроникой, программным обеспечением, аэродинамикой, дизайном, вспомогательными системами, а также автоматизацией и производительностью полета, Bayraktar TB2 выделяется как одна из самых совершенных систем БПЛА в своем классе.

Его эксплуатационный потолок составляет 8 239 метров, а продолжительность полета - 24 часа. Он может нести 150 кг полезного груза и может эксплуатироваться днем ​​и ночью.