Шевченко о реакции СКР, Пригожина и РИАФАН на расследование убийства Орхана Джемаля

Заявление Следственного комитета по поводу убийства журналистов в Африке удивительно с точки зрения самой простой следовательской логики.

СК не допускает («по версии», мол, и т. д.), а утверждает, что Джемаля, Расторгуева и Радченко убили «неизвестные вооруженные люди негроидной расы, говорившие по-арабски».

Единственный, кто этих убийц мог видеть - водитель. И только с его слов это все и рассказывается.

То есть СК считает то, что его представителям наплёл ЕДИНСТВЕННЫЙ свидетель, который, возможно, является соучастником убийства - абсолютно верной картиной преступления.

Рассказ водителя, что он бежал от вооруженной банды не выдерживает критики. Когда останавливают машину, то первым делом вытаскивают именно водителя и отбирают у него ключи.

Эти же странные негроидные бандиты оставляют водителя и занимаются пассажирами. Оставляя на трупах деньги.

Кстати, почему СК так уверенно утверждает, что водитель говорит по английски?

Во франкоязычной ЦАР мало кто говорит на английском, это там редкость. Откуда этот Бьенвеню вдруг знает английский? Сами убитые журналисты жаловались, что с английским в ЦАР беда и, помимо водителя, пользовались услугами переводчика,

Для того СК выдумывает об англоязычном Бьенвеню, чтобы мы думали, что следователи разговаривали с этим водителем на английском напрямую.

А разговаривали они с ним (если вообще разговаривали - хотелось бы увидеть видео допроса) через переводчика. Местного сотрудника спецслужб, также возможно причастных к убийству.

Таким образом, создаётся впечатление, что СК РФ не просто не хочет расследовать это жуткое преступление против граждан РФ, но упорно выдаёт нам, как окончательную, версию, основанную на сомнительном рассказе одного свидетеля, которого самого впору подозревать в соучастии.

То есть уводит расследование на заведомо ложный путь.

Это чудовищно.

***

Мне тут разные знакомые присылают всевозможные ссылки на истерические публикации пригожинского РИАФАН, наталкивающие нас на выводы о причастности Ходорковского к смерти ребят в ЦАР.

Вот, мол, смотри, Максим, каков злодей... заманил, подставил...

Начну с того, что ни Ходорковский, ни Пригожин не являются для меня ни символами тьмы, ни символами света.

Я был далёк от одного и другого в равной степени.

Их борьба и интересы никак меня не трогали.

Но потом убили моего ближайшего друга.

И эти два могущественных человека вошли в мою жизнь.

Я пытался поговорить с Ходорковским. И поговорил с ним прямо. Разговор показался мне адекватным.

Я пытался в августе-сентябре встретиться с Пригожиным. И он ушёл от встречи - через цепочку знакомых мне было передано, что, если я буду поддерживать «французскую версию», то он «даст мне интервью».

Я хотел спросить его в лицо об убийстве моего друга (если это его люди, то зачем? если не его - то как он поможет найти убийц?).

Потому что мне рассказывали, что он, типа, «рос на улице», «шёл по улице» понимает «уличные расклады».

А в ответ получил наглое высокомерное хамство, уверенного в безнаказанности сомнительного ссученного барыги, спрятавшегося за крышующими его погонами и мундирами.

Он ушёл от встречи - и это укрепило во мне ощущение его осведомлённости, по меньшей мере, о трагедии в ЦАР.

Полгода, начиная с 30 июля, я думаю 24 часа в сутки о том, что и как там случилось. Перебираю версии и сопоставляю факты. Выстраиваю картину происшедшего.

Многое из продуманного я уже выставлял в соцсетях.

Когда прошла первая боль и отчаяние (после похорон), стало ясно, что:

- водитель является агентом или сотрудником местных спецслужб;

- местные спецслужбы причастны к трагедии;

- российские власти знают точно, что там случилось;

- это было не ограбление, а жестокое и спланированное убийство.

Поэтому публикация Досье не стала для меня неожиданностью.

Она явилась доказательством тех версий, которые и без того проявились после аналитических размышлений и сопоставлений.

Слежка. Подстава. Засада. Убийство. Ложь водителя. Информзавеса российских спецслужб.

Оставался вопрос с мотивом.

Зачем? Почему нельзя просто было выслать их и дело с концом. Все живы - игра продолжается. О скандале через неделю уже все бы забыли.

Досье даёт ответ: убийцы думали, что Орхан располагает какими-то сведениями об их проклятых ЧВК, торговле оружием и силовым ресурсом.

И убивать решили по-любому. После допроса.

Возможно, Орхан понял, что их ждёт пытка, после которой их все-равно убьют. И ускорил финал, чтобы избежать допроса и пытки.

Он был опытным человеком и много раз смотрел в глазницы смерти. Знал прекрасно подобных людей, их подходы к допросам. После задержания шансов выжить все-равно не было.

Но убийцы не знали, что Орхан НЕ СОБИРАЛ НИКАКОГО ДОСЬЕ о ЧВК! Все его сведения были из открытых источников.

Смерть вагнеровцев в Сирии, лагеря под Краснодаром и прочее - мы много раз говорили об этом. И всегда это только открытая информация из СМИ. Никакого тайного досье.

Накануне отъезда он сидел у меня до глубокой ночи и я сказал ему, что «Вагнер» это просто прикрытие спецподразделений ГУ ГШ РФ, то есть государство. Что государство убьёт любого, кто сунется в его преступные дела. Что они влезают в гостайну, а там - другие расклады и другие решения. Что в ЦАР они будут беззащитны.

Он ответил: « Прорвёмся, братан...».

Теперь я понимаю, что в ЦАР их заманили. Что это спецоперация. Целью которой и были допрос и убийство.

Эти «героироссии» убили ребят по беспределу и исходя из своей жестокой бесовской природы.

Смешение криминала и силовых структур давно уже повлияло на обе стороны этого союза - силовики стали вести себя как бандиты, а бандиты приобрели возможности и ресурс силовиков.

И те, и другие являются слугами крупного международного криминального капитала, поднявшегося на разграблении СССР и торгующего Россией оптом и в розницу.

В итоге получился их «русский мир».

Отвратительный и похабный.

Поэтому лживая трусливая позиция Следственного комитета, строящего единственную версию на коротком допросе агента-водителя, причастного к преступлению, и с важным видом преподносящего ее миру - отвратительна и похабна.

Расследование продолжается.

Мне безразличны интересы Ходорковского и Пригожина.

Безразлична их борьба друг с другом.

Но за убийство Орхана и его друзей те, кто это организовал, - должны ответить. И ответят.