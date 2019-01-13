В Дагестане убиты трое "боевиков", силовики даже не ранены

По сообщению Национального Антитеррористического Комитета (НАК), 11 января в Дагестане были убиты трое "бандитов" возле села Агачаул Карабудахкентского района.

По легенде силовиков, на участке Кизилюрт-Махачкала федеральной трассы "Кавказ", группа из трех человек на машине ВАЗ 2107 вечером "попыталась" атаковать пост ДПС, после чего скрылась с места. Погоня была организована в тот же вечер, машину с боевиками нашли возле села Агачаул Карабудахкентского района. На требование сложить оружие и сдаться силовикам, боевики открыли огонь. Ответным огнём боевики были убиты.

По информации силовиков, у боевиков были два автомата, пистолет и боеприпасы.

"Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет" - сообщает НАК.

Село Агачаул на карте Дагестана

Информации о погибших у редакции ГИ пока что нет, но по стилю истории напрашивается подозрение в практикуемых силовиками липовых спецоперациях, в которых убитыми оказываются ранее похищенные силовиками мусульмане, убийство которых потом объявляют как результат спецоперации. Отличительной чертой таких "спецопераций" является отсутствие потерь среди силовиков. Как видно по этой истории, даже атаковав пост ДПС, боевики не смогли ранить ни одного сотрудника полиции, не говоря уже об убийстве. Как и не смогли обстрелять служебные машины на пути к другой машине и ранить силовиков в ходе перестрелки.

Весомым доказательством правдивости этой истории могла бы стать видеозапись камер наблюдения атаки на пост ДПС. Но, как правило, таких доказательств общество не получает.