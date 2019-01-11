Роскомнадзор нашел «оправдание терроризма» у Британской вещательной корпорации

Пресловутая легкость, с которой российские надзирающие структуры относят те или иные материалы к категории «экстремистских» или «оправдывающих терроризм» хорошо нам всем известна, но пришло время познать это Западу, в частности крупной и старейшей британской службе Би-би-си (ВВС). Роскомнадзор нашел в материалах ВВС оправдание терроризма, а если точнее, он объявил, что у ВВС «есть материалы, транслирующие установки международных террористических организаций».

Уточняется, что под такими материалами имеются в виду цитаты Аль-Багдади, лидера ИГИЛ*. В каком контексте приведены эти цитаты российский медиарегулятор не сообщает.

Отмечается лишь, что Би-би-си в России должна до 16 января представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ. Проверка телеканала пройдет с 14 по 31 января.

Впрочем, никто и не скрывает, что дело, конечно же, не в какой-то неожиданной симпатии ВВС к террористам. Все дело в мести за британскую проверку российского пропагандистского инструмента. Поэтому, даже пресс-служба Роскомнадзора прямо говорит, что проверку ВВС начали "в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания".

Как сообщил в четверг Ofcom, в работе RT нашли семь нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программ. Все найденные нарушения относятся к периоду с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

Решение о штрафных мерах, как сообщал регулятор, будет вынесено после того, как Ofcom изучит ответ российского телеканала.

"Семь нарушений говорят о серьезном несоответствии нашим правилам вещания. Мы сообщили RT о том, что мы рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры… В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива [найденным нарушениям]", - говорилось в сообщении регулятора.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" написала, что российская сторона неоднократно предупреждала британскую о возможном зеркальном ответе.

Зеркальный ответ целиком соответствует правилам игры, принятым внутри РФ — сразу же обвинять в оправдании терроризма.

В свою очередь, британская корпорация заявила, что работает в соответствии с законами стран, в которых она вещает. «Как международный вещатель, Би-би-си работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов», - заявил представитель Би-би-си.

Если и есть положительные стороны всей этой истории, то это вывод, который просто обязаны сделать все честные люди, будь-то на Западе или где-то еще — тысячу раз перепроверить, когда из Москвы кричат про «экстремизм» и «терроризм».

*-запрещены в РФ