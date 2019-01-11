Минюст РФ требует исключить из коллегии адвокатов крымскотатарского правозащитника Эмиля Курбединова

Министерство юстиции России потребовало исключить известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова из "Крымской центральной коллегии адвокатов" до 1 марта 2019 года, сообщает «Новая газета». Минюст ссылается на два решения районных судов в аннексированном Россией Крыму, где рассматривались административные дела в отношении Курбединова по обвинению в экстремистской деятельности.

Напомним, что адвоката Курбедитнова обвинили в распространении символики «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в РФ) в своих постах на странице в Facebook и "ВКонтакте" в 2013 году. При этом, напомним, что в Украине «Хизб ут-Тахрир» не была запрещена (и по сей день не запрещена), а Крым в 2013 году был частью Украины даже по признанию Москвы.

Курбединову дважды назначали административный арест в январе 2017-го и декабре 2018-го. Сам он себя виновным не признает и утверждает, что подвергается преследованиям по политическим мотивам.

Напомним, что Эмиль Курбединов представляет интересы крымскотатарских активистов в аннексированном Россией Крыму. В январе 2017 года он получил правозащитную премию организации Front Line Defenders. После его ареста директор организации Эндрю Андерсон назвал «возмутительным, что международно признанный правозащитник Эмиль Курбединов по-прежнему несправедливо преследуется российскими властями, потому что он мирно работает над защитой прав всех в Крыму».

Сам Эмиль Курбединов заявил, что добровольно покидать коллегию адвокатов он не станет, а это значит, что его попытаются исключить судебным решением. Если же он не будет исключен, это может быть использовано для ликвидации всей Крымской коллегии адвокатов.