Новая трасса на Западном берегу как символ израильского апартеида

В четверг Израиль открыл новую автомагистраль на оккупированном Западном берегу. Сам вид трассы, с большой бетонной стеной, разделяющей автомобильное движение израильтян и палестинцев, называют живым символом израильско-палестинского разделения.

Одна сторона трассы 4370, расположенная к северо-востоку от Иерусалима, будет открыта только для израильских транспортных средств, а другая половина будет открыта только для движения палестинцев. Критики назвали трассу "дорога апартеида", заявив, что она является частью отдельной системы дорог, которая приносит пользу только еврейским поселенцам.

Шоссе было построено как часть запланированной кольцевой дороги к востоку от Иерусалима, которая соединит север и юг Западного берега. Строительство началось в 2005 году, но 5-километровая дорога оставалась незавершенной в течение многих лет до 2017 года.

Израильские официальные лица, открывая новую дорогу в среду, рекламировали ее как средство лучшей связи поселений на Западном берегу к северу от Иерусалима с городом.

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан назвал автомагистраль «примером способности создавать сосуществование между израильтянами и палестинцами, одновременно защищая [от] существующих вызовов безопасности».

Палестинская администрация заявила в своем заявлении, что «дорога апартеида» «бросает вызов авторитету международного сообщества».

«Международному сообществу должно быть стыдно видеть, как режим апартеида создается и углубляется, при этом не делая ничего, чтобы остановить его», - говорится в заявлении.

Напомним, что Израиль захватил Восточный Иерусалим и Западный берег в войне 1967 года. Это территории, которые палестинцы хотят видеть частью своего будущего государства. Палестинцы и большая часть международного сообщества считают израильские поселения незаконными и препятствующими миру.

Восточная кольцевая дорога была задумана как средство соединения северного и южного Западного берега. Критики поселений опасаются, что, если дорога будет завершена, Израиль продолжит строительство поселений в районе к востоку от Иерусалима, известном как E1.

Палестинцы давно опасались, что строительство на Е1 расколет Западный берег пополам, сделав будущее государство невозможным. После завершения строительства дороги Израиль может утверждать, что территория все еще остается единой.

Разработка в E1 была в значительной степени заморожена под давлением США, несмотря на то, что строительство израильских поселений на Западном берегу процветает при администрации Трампа.