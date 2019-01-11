Обещанный президентом Дональдом Трампом вывод американских войск из Сирии начался, объявила в пятницу коалиция под руководством США против ИГИЛ*.

«CJTF-OIR начала процесс нашего преднамеренного ухода из Сирии», - заявил официальный представитель полковник Шон Райан. CJTF-OIR это аббревиатура, которая означает Совместная объединённая оперативная группа — Операция «Непоколебимая решимость» (Combined Joint Task Force - Operation Inherent Resolve)

«Из-за опасений по поводу оперативной безопасности мы не будем обсуждать конкретные сроки, места или движение войск», - сказал полковник Райан.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что коалиция начала сокращать свое присутствие на аэродроме Рмейлан в северо-восточной провинции Хассака.

«В четверг некоторые американские войска были выведены с военной базы Рмейлан в провинции Хассака», - сказал Рами Абдур-Рахман, глава СОПЧ.

«Это первый подобный вывод американских войск после объявления президентом США о полном выводе войск из Сирии в прошлом месяце», - заявил он.

Объявление о выводе войск коалиции прозвучало на следующий день после того, как госсекретарь США Майк Помпео в своем обращении к региональным союзникам в Каире подтвердил, что Вашингтон собирается вывести около 2000 военнослужащих, дислоцированных в Сирии.

Хотя Трамп в своих твиттах заявил, что ИГИЛ было побеждено, а значит и вывод войск начнется немедленно, президент позже пояснил, что вывод будет постепенным, так как на этом настаивают сотрудники службы безопасности и Пентагона.

В четверг представитель министерства обороны США заявил, что военные вывезли некоторую технику из Сирии.

«Я могу подтвердить перевозку техники из Сирии», - сказал представитель Пенагона агентству AFP. «Из соображений безопасности я не буду сейчас сообщать подробности».

Шокирующее заявление Трампа 19 декабря о выводе американских войск из Сирии встревожило союзников США и вызвало отставку его министра обороны Джима Мэттиса.

Госсекретарь Помпео в настоящее время находится в региональном турне, чтобы заверить ближневосточных союзников в неизменной приверженности Вашингтона противодействию «экстремистским боевикам» в регионе и угрозе со стороны Ирана.

В своем выступлении в Американском университете в Каире в четверг Помпео заявил, что США будут продолжать работать с партнерами по коалиции для победы над ИГИЛ и будут продолжать наносить удары с воздуха по террористическим целям в регионе.

«Президент Трамп принял решение вывести наши войска домой из Сирии. Мы всегда так делаем, и сейчас самое время, но это не значит, что мы изменяем миссии. Мы по-прежнему привержены полному демонтажу ИГИЛ - угрозы ИГИЛ - и продолжим борьба с радикальным исламизмом во всех его формах», - сказал он.

Отвечая на опасения, что вывод США позволит иранским про-иранским силам остаться в Сирии, чтобы воплотить в жизнь амбиции Тегерана по созданию стратегически важного сухопутного моста в Средиземное море, Помпео заявил, что США «будут использовать дипломатию и работать с нашими партнерами, пока не будет изгнан последний иранский сапог» из страны.

На этой неделе в регион был также направлен советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, чтобы успокоить Израиль, который в равной степени обеспокоен иранским присутствием в Сирии, и удержать Турцию от начала угрожающего наступления на силы Отрядов народной самообороны (ОНС), поддержкой которых занимались американские военнослужащие.

Однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что наступление Турции продолжится независимо от того, находятся ли в этом районе американские войска или нет.

«Наша проблема заключается в следующем: существует террористическая организация, которая представляет для нас угрозу, и Соединенные Штаты поддерживают их», - заявил Чавушоглу в интервью турецкому телевидению в четверг.

«Независимо от того, выйдут они или нет, мы должны сделать все необходимое против организации, которая представляет угрозу нашей национальной безопасности».

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