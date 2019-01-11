Третий день боестолкновений на азербайджано-армянской границе

С 9 января 2019 идут идут обстрелы территории Азербайджана со стороны Армении.

Минобороны Азербайджана сообщают об артиллерийских обстрелах сёл Товузского, Гедабекского и Газахского районов Азербайджана. Только за 9 и 10 января в МО Азербайджана насчитали 30 обстрелов с территории Армении и 28 обстрелов на утро 11 января.

Обстрелам подверглись сёла Джафарли, Бала Джафарли, Гызылгаджили Газахского района, Коханеби, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района и Заманлы Гедабекского района. Все три района находятся в западной части Азербайджана и граничат с республикой Армения. Об ответных обстрелах армянских позиций азербайджанские СМИ пока что не сообщают.

Примечательно, что артиллерийский обстрел случился не в Карабахской зоне, где сохраняется конфликт самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана, а на границе двух международно признанных государств.

Тем не менее, это не исключительный случай в отношениях двух стран, хотя и более редкий, чем позиционные атаки и обстрелы на Карабахском направлении. Напомним, что Нагорно-Карабахская республика - непризнанное образование на оккупированной юго-западной части Азербайджана, соглашение о прекращении огня с которой было подписано в мае 1994 года. По результатам войны с осени 1991 по май 1994 годов, самопровозглашённая республика стала моноэтничным государством на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана и нескольких прилегающих районов с азербайджанским и курдским населением, оккупированных в ходе войны. Фактически за т.н. НКР стоит Армения, где до недавнего времени у власти находился т.н. карабахский клан, пришедший к ней благодаря этой войне.



НКАО на момент провозглашения независимости и НКР по окончанию войны (светлый цвет)

Последние крупные бои в азербайджано-армянском конфликте были в апреле 2016 году в ходе пятидневных военных действий в Нагорном Карабахе. Тогда Азербайджанские ВС сумели деоккупировать 800 гектар территории своей страны и занять высоты Лелетепе Физулинского района Азербайджана (вблизи иранской границы).