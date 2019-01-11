Израильский суд заблокировал попытку правительства выслать палестинскую мать из Иерусалима

Израильский суд заблокировал новую попытку министерства внутренних дел Израиля выслать мать палестинца, который зарезал сотрудника пограничной полиции за пределами Старого города Иерусалима в октябре 2015 года.

По словам «Гаарец», судья окружного суда Иерусалима Одед Шахам «отклонил апелляцию государства на решение апелляционного суда о том, что мать не может быть выслана».

В 2016 году израильские власти решили «отозвать разрешение на проживание матери, родившейся на Западном берегу, которое было выдано ей в 1999 году, через три года после ее переезда в город, на основании заявления об объединении семьи, которое подал ее муж».

Адвокаты-правозащитники «обжаловали это решение от имени матери, и в мае 2018 года регистратор Эльад Азар постановил, что решение об аннулировании ее вида на жительство было принято без полномочий, поскольку мать не представляет опасности».

Он добавил, что «закон в отношении гражданства и въезда в страну не дает министру внутренних дел права отменять статус проживания с целью сдерживания, а министр внутренних дел не может изучать позиции в отношении израильско-палестинского конфликта при рассмотрении вопроса о предоставлении разрешения на проживание в Израиле».

В июле 2018 года обвинение обжаловало это постановление, заявив, что «решение апелляционного суда на практике ограничивалось широкими полномочиями министра внутренних дел по предоставлению вида на жительство, ограничивая министра административными вопросами, такими как своевременная доставка документов и соблюдение установленных критериев».

«При таком широком усмотрении министр внутренних дел может рассмотреть вопрос о том, может ли разрешение на проживание в Израиле поставить под угрозу безопасность или благосостояние общества, государственную безопасность или жизненные интересы, и соответствует ли предоставление разрешения… ценностям государства как еврейского и демократического государство», - написал прокурор.

Отклонив апелляцию государства, судья «написал, что даже решение о проживании, основанное на широком усмотрении министра внутренних дел, должно проходить проверку судебного надзора и не должно непропорционально подрывать основные права».

В общем, справедливости ради, стоит отметить, что это уже далеко не первый раз, когда судебная власть в Израиле идет наперекор тирании израильского правительства, и особенно израильских силовиков. Безусловно, крепкая и независимая это и есть одна из важнейших причин успеха Израиля, не менее (а может и более) важная, чем вооруженные силы ЦАХАЛ. Увы, арабским соседям Израиля сегодня легче догнать ЦАХАЛ, чем израильские суды, и это при том, что почти все они используются шариат в своем судопроизводстве.