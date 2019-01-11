Индонезия - самая щедрая страна мира в 2018 году

Всемирный индекс благотворительности 2018 года британской организации Charities Aid Foundation (CAF) поставил на первое место в списке самую большую мусульманскую страну — Индонезию.

Для оценки щедрости страны используются три модели поведения: пожертвование денег, помощь незнакомцу и волонтерская деятельность в то время, когда проводилось исследование. Участие индонезийцев в волонтерской деятельности является самым высоким в мире - 53 процента, а участие индонезийского населения в пожертвованиях и помощи незнакомцам составляет соответственно 78 и 46 процентов. Общий балл страны составляет 59 процентов.

Индекс, выпущенный еще в 2018 году, основан на опросах, проведенных в 2017 году консультантом по управлению Gallup, в которых приняли участие более 150 000 человек по всему миру - до разрушительных землетрясений в Ломбоке и Центральном Сулавеси, которые побудили людей еще больше делать пожертвования и принимать участие в волонтерской деятельности.

Индонезия добралась до вершины со своей второй позиции в позапрошлом году после того, как буддистская Мьянма опустилась на девятое место, спустя четыре года после нахождения в статусе «самой щедрой страны мира». Впервые Индонезия возглавила список в истории индекса, уже девятого в 2018 году.

CAF отмечает в своем отчете, что кризис рохинджа 2017 года, возможно, «способствовал тому, что люди в Мьянме стали менее склонны или менее способны на щедрость такими способами».

Народ Мьянмы по-прежнему является самыми щедрыми, когда речь идет о пожертвованиях - 88-процентное участие - на 3 процента меньше, чем в прошлом году. Согласно докладу, приверженность страны тхеравадскому буддизму, который побуждает своих последователей жертвовать деньги тем, кто живет в монастырской жизни, может объяснить этот высокий уровень.

Индонезия находится на втором месте с точки зрения пожертвования денег. Подобно Мьянме, приверженность страны Исламу может объяснить высокий уровень, поскольку религия также побуждает последователей делать пожертвования - концепция, известная как инфак (расходование).

В Индонезии самый высокий показатель волонтерства среди женщин по сравнению с другими странами - 48 процентов, хотя этот показатель меньше, чем среди индонезийских мужчин, которые занимаются волонтерством - 59 процентов.

Исследование показало, что во всем мире выходцы из развивающихся стран с большей вероятностью могут помочь незнакомцам, тогда как жители развитых стран с большей вероятностью жертвуют деньги. CAF обнаружил, что уровень людей, жертвующих деньги во всем мире, был самым низким с 2013 года, и все больше людей помогают незнакомцам или участвуют в волонтерской деятельности.

Итак, вот десять самых щедрых стран мира:

1) Индонезия (59 процентов)

2) Австралия (59 процентов)

3) Новая Зеландия (58 процентов)

4) США (58 процентов)

5) Ирландия (56 процентов)

6) Великобритания (55 процентов)

7) Сингапур (54 процента)

8) Кения (54 процента)

9) Мьянма (54 процента)

10) Бахрейн (53 процента)

А вот десять ведущих стран, где люди готовы посвятить себя волонтерской деятельности:

1. Индонезия: 53%

2. Либерия: 47%

3. Кения: 45%

4. Шри-Ланка: 45%

5. Новая Зеландия: 40%

6. Австралия: 40%

7. Ирландия: 40%

8. США: 39%

9. Сингапур: 39%

10. Маврикий: 38%

И десятка стран, где люди, скорее всего, помогут незнакомцу в 2018.

1. Ливия: 83%

2. Ирак: 81%

3. Кувейт: 80%

4. Либерия: 80%

5. Сьерра-Леоне: 80%

6. Бахрейн: 74%

7. Гамбия: 74%

8. Саудовская Аравия: 74%

9. Кения: 72%

10. США: 72%