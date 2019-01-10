В Сирии погиб еще один российский контрактник

В Сирии 2 ноября 2018 года погиб 28-летний российский военнослужащий-контрактник Андраник Арустамян. Как обычно, министерство обороны о его гибели официально не сообщало - передает 9 января русская служба Радио Свобода.

Как сообщает русская служба BBC, из справки о смерти военнослужащего, которую получили его родные, следует, что он погиб при случайном подрыве минного шлагбаума – специального устройства, установленного на въезде на российскую военную базу в Аш-Шуле и защищающего ее от машин смертников.

При этом издание отмечает, что общее число погибших в результате взрыва неизвестно. Однако на одном из снимков, которые родителям Арустамяна показали его сослуживцы, виден обгоревший остов грузовика «Урал». Именно перед ним контрактник открывал шлагбаум, когда произошел взрыв, сообщает русская служба BBC. Соответственно, логичным будет задать вопрос — а что же случилось с теми, кто находился внутри «Урала»?

Напомним, что за все время операции российских войск в Сирии, которая началась в сентябре 2015 года, Министерство обороны России признало гибель 108 военнослужащих. По данным СМИ и расследовательских групп, эта цифра значительно больше, но реальные данные о потерях власти не разглашают.

К тому же Россия отрицает также отправку частные военных контрактников в Сирию, включаю печально известных наемников из ЧВК «Вагнера». Как известно, наемничество в России является уголовно наказуемым преступлением. Тем не менее, участие российских наемников в сирийской войне, как и случаи их гибели, неоднократно освещались в СМИ. Так, в ноябре 2018 года российская "Новая газета" сообщила о гибели российских наемников из ЧВК "Вагнера" в результате взрыва в бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск – Дейр-эз-Зор. Власти РФ никак не прокомментировали это сообщение.