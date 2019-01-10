Протесты в Судане: сотни людей арестованы, есть убитые

Трое протестующих были убиты в ходе антиправительственной демонстрации в Судане, в то время как тысячи людей скандировали лозунги в поддержку президента Омара аль-Башира на другом митинге в столице страны Хартуме.

Суданское официальное информационное агентство SUNA в среду сообщило, что город-побратим Хартума Омдурман «стал свидетелем беспорядков и незаконных собраний», которые были разогнаны слезоточивым газом.

Представитель полиции Хашим Абдельрахим подтвердил, что трое протестующих погибли и несколько получили ранения в ходе антиправительственных демонстраций.

«Мы проводим расследование», - сказал он, не уточняя, как погибли протестующие.

Митинги в среду в Судане последовали за месяцем яростных уличных протестов по поводу решения правительства утроить цену на хлеб в тот период, когда страна сталкивается с острым дефицитом иностранной валюты и высоким уровнем инфляции в 70 процентов.

Власти заявляют, что с 19 декабря во время демонстраций были убиты не менее 22 человек, включая двух сотрудников службы безопасности. Human Rights Watch насчитывает 40 убитых человек.

В среду около 300 демонстрантов, скандировавших «свобода, мир и справедливость», заблокировали важнейшую дорогу в Омдурмане, но очень скоро их разогнала слезоточивым газом полиция.

По словам официальных лиц Судана, с момента начала беспорядков было арестовано более 800 человек. Среди арестованных есть профессора и преподаватели Хартумского университета. Власти утверждают, что аресты помогли стабилизировать ситуацию.

Отдельно от протестующих сторонники Башира устроили в среду свой митинг в Хартуме.

Одетый в рубашку и брюки цвета хаки и машущий палкой, улыбающийся Башир приветствовал толпу сторонников, а мужчины и женщины, которые прибыли на автобусах с раннего утра, свистели и размахивали флагами.