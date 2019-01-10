Саудовская Аравия депортирует десятки рохинджа в Бангладеш

Десятки беженцев-рохинджа были депортированы из Саудовской Аравии в Бангладеш, несмотря на то, что они происходят из соседней Мьянмы.

На видеозаписи, отправленной на сайт Middle East Eye в воскресенье, видно, как мужчин выстраивают в очередь для депортации в центре заключения Шумаиси в Джидде.

Сообщается, что некоторым рохинджа также надели наручники после того, как они попытались противостоять их депортации в Бангладеш.

Беженец, который снимал отснятый материал, рассказал, что людей, которые были заключены в саудовский центр содержания на срок до шести лет, депортировали.

«Я был здесь в течение последних пяти-шести лет, и теперь они отправляют меня в Бангладеш. Пожалуйста, помолитесь за меня», - сказал человек на видео.

Другая запись, отправленная в MEE, рассказывала о событиях, которые привели к депортации в воскресенье.

«Они пришли в наши камеры посреди ночи в 12:00 (полночь) (9:00 вечера по Гринвичу) и сказали нам собирать чемоданы и готовиться к Бангладеш», - сказал задержанный рохинджа, пожелавший остаться неизвестным.

«Теперь я в наручниках, и меня везут в страну, из которой я не приезжал - я рохинджа, а не бенгалец».

Многие из них, как сообщается, въехали в Саудовскую Аравию по паломническим визам, но задержались из-за работы.

Некоторые заключенные из тюрьмы в Шумаиси рассказали MEE, что они прожили в Саудовской Аравии всю свою жизнь и были отправлены в центр заключения после того, как саудовская полиция обнаружила, что у них нет документов.

Най Сан Лвин, активист рохинджа, базирующийся в Германии, рассказал «Аль-Джазире», что большая часть саудовских рохинджа въехала в Саудовскую Аравию в 2012 году после вспышки насилия в штате Ракхайн (Аракан), в поисках лучшей жизни.

С тех пор они поддерживают свои семьи, содержащиеся в лагерях беженцев в Бангладеш. Когда они попадут в Дакку, они также станут беженцами и будут доставлены в лагеря беженцев в Кокс-Базаре.

Най Сан объяснил, что при въезде в Саудовскую Аравию их отпечатки пальцев регистрировались как «индийские, пакистанские, бангладешские, непальские», поскольку идентификация «рохинджа» не принимается.

«Согласно законодательству Саудовской Аравии, поскольку они зарегистрированы как граждане другой страны, мы ничего не можем сделать с точки зрения юридической помощи», - сказал Най Сан.

«Саудовская Аравия приводила сотрудников четырех посольств в центр заключения. Три посольства отказались [принять их]; Бангладеш был единственным, кто принял их».

Таким образом, у саудовских рохинджа не остается никакого другого варианта, кроме Бангладеш. Мьянма же даже отказывается давать им свои паспорта.

«Они десятилетиями находились в тюрьме под открытым небом», - говорит Най Сан. «Там продолжается геноцид. Никто не может получить паспорт Мьянмы для поездки за пределы Мьянмы.

«Им даже не разрешают путешествовать из одного города в другой внутри штата Ракхайн. Этим людям, которые в настоящее время депортированы ... удалось получить различные паспорта через контрабандистов».

Най Сан говорит, что правозащитники обращались к властям Саудовской Аравии в течение последних двух лет и что он обращался к саудовским чиновникам, дипломатам, но «никто не готов помочь».

По его словам, сейчас активисты хотят обратиться к Европейскому союзу, чтобы его органы заступились за рохинджа перед властями Саудовской Аравии.

Гонимые мусульмане. Просят европейцев. Чтобы они надавили на «Хранителя Двух Святынь». Чтобы тот не выгонял их из своей страны.