В Индии одобрили закон о гражданстве, исключающий мусульман

Нижняя палата парламента Индии приняла во вторник закон, который предоставит гражданство членам некоторых религиозных меньшинств, но не мусульманам, что вызвало протесты на северо-востоке страны.

Законопроект охватывает отдельные группы, в том числе, индусов, христиан и сикхов, которые переехали из Бангладеш, Пакистана и Афганистана и проживают в Индии не менее шести лет.

Мусульмане же исключены, и это, по словам критиков, является прозрачной подачей индуистского националиста премьер-министра Нарендры Моди избирателям, поскольку Индия готовится к выборам, которые должны состояться в мае.

Закон, который все еще нуждается в утверждении в верхней палате, вызвал широкие протесты в северо-восточном штате Ассам, где миллионы людей поселились в последние десятилетия после бегства из соседних стран.

Но демонстранты в штате недовольны этим законопроектом не потому, что он исключает мусульман, а потому, что он предоставляет гражданство поселенцам из других мест. Протестующие обвиняют мигрантов в том, что они отбирают работу у групп коренного населения.

Холмистый штат Ассам с населением в 33 миллиона человек, известный своими чайными плантациями, на протяжении десятилетий страдает от напряженности в отношениях между племенными и этническими группами коренного населения и мигрантами.

В прошлом году правительство Ассама опубликовало проект реестра граждан, из-за которого 4 миллиона человек не смогли доказать, что они жили там до 1971 года, когда миллионы людей бежали из войны за независимость Бангладеш.

Конечный срок предоставления документов для включения в реестр прошел 31 декабря, а окончательный список должен быть опубликован 30 июня.

Во вторник во время акций протеста в Ассаме Союз студентов Университета Ассама напал на офисы правящей партии Бхаратия Джаната (БДП). Полиция заявила, что протестующие бросали камни в офицеров.

Самуджал Бхаттачарья, лидер профсоюза, заявил, что люди в регионе не «примут политическую несправедливость, допущенную БДП».

Бхаттачарья сказал, что закон дает гражданство на основе религии, нарушая светскую конституцию Индии. Он также сказал, что предоставление прав на жительство и гражданство мигрантам из Бангладеш, с которым штат Ассам имеет длинную открытую границу, поставит под угрозу общины коренных народов.

Проблема нелегальной иммиграции из Бангладеш стимулирует периодические всеобщие восстания в Ассаме, так как индийское правительство предоставило обширные права бангладешцам, которые въехали в страну после завоевания независимости от Пакистана в войне 1971 года.

И все же законопроект вряд ли пройдет верхнюю палату парламента, которая не контролируется правящей партией. Однако, если он не будет принят, правительство может принять постановление, которое не потребует одобрения законодателей.

Партнер БДП по альянсу в Ассаме, Народная партия Ассама, вышла из коалиционного правительства во вторник в знак протеста против законопроекта.

«Мы всегда выступали против въезда и присутствия нелегальных мигрантов из Бангладеш. Наша партия была сформирована в 1985 году с этим обещанием - освободить Ассам от нелегальных мигрантов из Бангладеш. Поэтому мы не можем оставаться союзником БДП после этого шага со стороны правительства Моди» - сказал президент партии Атул Бора.

В общем, это тот редкий случай, когда даже национализма и исламофобии Моди не хватает для противников миграции. С другой стороны, Моди вполне осознанно работает над индуистским проектом и дает гражданство тем людям, которых считает настоящими индийцами. А вот мусульмане, увы, оказываются в любом случае за бортом.