Мусульман будут изолировать в российских колониях

С некоторым опозданием в мусульманской среде обратили внимание на чрезвычайно важную новость, распространенную Медиа.Зоной в последние дни прошлого года. Речь идет о подписании Владимиром Путиным закона, вносящего поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, об отдельном содержании в местах лишения свободы лиц, осужденных по т.н. "террристическим статьям".

Напомним, что в условиях "охоты на ведьм" в современной путинской России лишь меньшинство осужденных по "террористическим статьям" это люди, совершившие или собиравшиеся совершать акты, уже не говоря о том, что уголовные дела против немалой части обвиненных в этом тоже фальсифицируются путем подброса им тротиловых шашек и т.п. Однако основная масса осужденных по "террористическим статьям" в современной России - это обвиненные, либо в членстве в "террористических организациях", никакого отношения к терроризму не имеющих, либо в "оправдании терроризма" как пожилой имам Махмуд Велитов, которого посадили за молитву по убитому мусульманину, даже не осужденному как члену такой организации, либо за "финансирование терроризма", под которое может попасть перечисление денег на строительство колодцев в Африке, которые ФСБ потом кваллифицирует как схроны ИГИЛа. И так далее, и тому подобное.

Назовем вещи своими именами - подавляющее большинство осужденных по этим статьям в России это мусульмане, что признано множеством правозащитных организаций, о чем мы не раз писали. Соответственно, принятый закон можно рассматривать как закон об изоляции мусульман в российских колониях. Или, по крайней мере, активных мусульман - т.н. "исламистов", как их называют.

В чем же смысл такой меры? Уже не первый год российские силовики бьют в набат из-за того, что в российских колониях происходит массовая "исламизация". Появились такие термины как "тюремные джамааты" или "зеленая масть" для обозначения новой реальности - самоорганизованных мусульман, следующих не "красному" ("мусорскому") и не "черному" ("воровскому"), а Божьему закону - Шариату. Особую тревогу у них вызывает принятие Ислама русскими, в связи с чем во многих российских колониях в отношении русских мусульман существует целенаправленная установка - "ломать" их, заставлять их отказываться от веры, зачастую даже в письменной форме.

Совершенно очевидно, что изоляция "исламистов" призвана служить именно этой задаче - противостояния "исламизации". Ведь зона, тюрьма - это идеальная модель нынешнего российского общества, и если исламизация происходит в ней, она может выйти за ее пределы, а это уже является одним из главных кошмаров администрации общенационального лагеря под названием "РФ".

Однако Аллах говорит в Коране (перевод смыслов): "Они хотят погасить свет Аллаха своими ртами, но Аллах не допустит этого и завершит его распространение, даже если это ненавистно неверующим" (61:8). Ведь помимо мусульман, сидящих по т.н. "террористическим статьям", немало мусульман сидят и по общеуголовным статьям, включая и тех, кому были подброшены наркотики или оружие из-за их исламской деятельности и убеждений. Их, по этому закону, изолировать будет нельзя, что уже сделает неэффективной такую меру "противодействия исламизации", как эта.

Что же касается создания российских аналогов Гуантанамо, то концентрируя в них людей с общими в основе исламскими ценностями, с одной стороны, и помещая в их среду каких-нибудь русских блогеров, посаженных за посты и комментарии в поддержку "приморских партизанов" и т.п., режим только поспособствует исламизации уже не рядовых зэков, а их отборной, политизированной части.

Тот ли это результат, которого добиваются российские спецслужбы? Пусть они ответят себе на этот вопрос сами...