Узбекистан займется виновниками сноса исторического памятника в Нукусе

Представители Министерства культуры Узбекистана в ходе специальной пресс-конференции пообещали привлечь к ответственности виновных в разрушении древнего мавзолея «Шамунаби», расположенного в столице Республики Каракалпакстан Нукусе, сообщает «Фергана».

Однако, в ведомстве не уточнили, на какой стадии находится расследование и привлечены ли к делу правоохранительные органы.

Представители Минкультуры Узбекистана также признали, что исторический памятник XII века уничтожен. Об этом свидетельствуют результаты работы специальной комиссии, изучавшей состояние достопримечательности.

«К нашему большому сожалению, мавзолей действительно был разрушен в ходе реставрации. Вместо него был построен новодел. Это произошло в 2017 году», – заявила заместитель министра культуры республики Камола Акилова.

По ее словам, для того чтобы впредь не повторялось подобных ситуаций, в Узбекистане планируют создать Государственный научно-исследовательский институт реставрации. Чиновник добавила, что в ЮНЕСКО предпочитают консервацию объектов, позволяющую сохранить хотя бы маленький кусок памятника, но при этом оставить его аутентичным. При последующих реставрационных работах узбекские специалисты учтут горький опыт мавзолея в Нукусе, заверила Акилова.

Напомним, что в конце октября прошлого года узбекские СМИ сообщили о том, что мавзолей «Шамунаби» был снесен и заменен на кирпичный новодел. По словам археолога, кандидата исторических наук Октября Доспанова, который живет и работает в Каракалпакстане, реставрационные работы начались около года назад, однако местные историки и гиды слишком поздно поняли, что готовится снос. Между тем независимые эксперты считают, что оригинальный мавзолей не нуждался в масштабной реконструкции – лишь несколько куполов требовали реставрации.

Мавзолей «Шамунаби» археологи обнаружили в 1964 году во время раскопок в некрополе Миздакхан в пригороде Нукуса. Кем был этот «Шамунаби» достоверно не известно, но считается, что он был святым человеком. Не вдаваясь сейчас в обсуждение фикховых ахкамов относительно строения мавзолеев над могилами святых, и визитов к ним, мы обращаем внимание на то, как в Узбекистане (а также во многих других соседних странах) относятся к реставрации исторических памятников.