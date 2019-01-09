Египет проведет Кубок африканских наций 2019 года

Кандидатура Египта в качестве места проведения важнейшего международного футбольного соревнования Африки (африканский аналог кубка УЕФА) была утверждена во время заседания исполнительного комитета Кубка африканских наций в столице Сенегала Дакаре. За Египет проголосовали 16 голосов, один проголосовал против. При этом один голос против подал единственный конкурент Египта - Южная Африка, а остальные страны с правом голоса воздержались.

Заявка Южной Африки не была принята из-за «неадекватных финансовых обязательств».

Предполагалось, что турнир будет проходить в Камеруне, но 30 ноября западноафриканская страна была лишена прав на проведение чемпионата из-за того, что она отстала в своих приготовлениях, а два из принимающих городов были расположены вблизи от мест, где происходят вспышки насилия.

После принятия этого решения Египет будет уже в пятый раз принимать Кубок Африканской конфедерации наций. Прежние четыре раза были в 1959, 1974, 1986 и 2006 годах.

В июле 2017 года Африканская конфедерация футбола (КАФ) объявила о том, что в турнире впервые примут участие 24 команды вместо 16. Сам чемпионат 2019 года запланирован с 15 июня по 13 июля.

Напомним, что Египет также был одной из трех стран, которые собственно создали этот чемпионат, вместе с Суданом и Эфиопией. Египет был также победителем первого турнира, прошедшего в Хартуме в 1957 году.