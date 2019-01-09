Война в Аракане: мусульмане меж двух огней

Одной из трагедий народа рохинджа, гонимого властями Мьянмы, является тот факт, что бирманские власти, а вместе с ними и исламофобы всего мира, подписавшиеся к Мьянме бесплатными пропагандистами, делают все возможное, чтобы оправдать свое насилие некой «террористической угрозой», которая исходит, якобы, от рохинджа.

Разумеется, сделать это очень легко, потому что нет ничего проще сегодня, чем убивать и насиловать мусульман, оправдывая это борьбой с исламским экстремизмом. В итоге, у людей, не знакомых с ситуацией в Мьянме, складывается впечатление, что т.н. «Армией спасения рохинджа Аракана», которая совершила нападения на полицейские блокпосты в 2017 году, это какое-то страшное исламистское террористическое движение, терроризирующее мирную буддистскую страну.

Между тем, факты таковы — Мьянма уже очень долгие годы находится в состоянии перманентной гражданской войны, практически со дня получения независимости. И «Армия спасения рохинджа Аракана» это лишь маленькая группа отчаявшихся от угнетения молодых рохинджа, уровень насилия которой не идет ни в какое сравнение с тем, что творят в Мьянме правительственные войска, а также партизанские группы всех возможных фракций.

Мы не будем обсуждать другие провинции Мьянмы, где периодически то вспыхивают то затухают кровавые конфликты с различными группами. Возьмем лишь многострадальный Аракан (Ракхайн), место, где по утверждению бирманских властей, существует опасность исламского терроризма.

«Армия Аракана» - немусульманская сепаратистская группа, за последние месяцы убила намного больше полицейских и военных, чем мусульманская «Армия спасения рохинджа Аракана». Согласно New York Times только в первой половине 2016 года они убили по меньшей мере 300 солдат. Тем не менее, лишь АСРА (ARSA) признана террористической организацией, и широко распиарена именно в этом качестве. И если действия АСРА оправдывают драконовские спецоперации против рохинджа, то в случае Армии Аракана...ну, достаточно сказать, что тесть лидера организации (опять же, согласно NYT) является спикером региональной ассамблеи Аракана.

На прошлой неделе в пятницу боевики Армии Аракана (АА), состоящей из буддистов, убили 13 полицейских и ранили еще 9 в результате нападений на четыре блокпоста. Представитель повстанцев Кхине Тху Ха сообщил агентству AFP, что боевики АА захватили семь трупов «врагов» и взяли в плен 14 сотрудников сил безопасности во время своих рейдов. Позже он сообщил Reuters, что повстанцы освободили по меньшей мере 12 пленных силовиков.

Кхине Ту Кха заявляет, что эти нападения стали ответом на военное наступление Мьянмы на АА в последние недели, которое также было направлено против гражданских лиц.

В прошлом месяце бирманские военные объявили о четырехмесячном прекращении боевых действий на севере и северо-востоке страны, чтобы начать мирные переговоры с многочисленными вооруженными группами, борющимися за этническую автономию, но это объявление исключало Аракан.

АА считает, что бирманская армия использует перемирие в других местах, только чтобы сосредоточить усилия на Аракане.

Эскалация насилия происходит на фоне серии нападений и убийств в последние недели в северной части Аракана. Неизвестные убили полицейского, в то время как два этнических ракхайнца были найдены с перерезанным горлом, что побудило армию, по словам ее представителей, начать «локальные операции».

Уже вышесказанного хватит, чтобы понять, что Аракан, да и Мьянма вообще, это далеко не оазис спокойствия, который баламутят ни с того ни с сего какие-то «исламские террористы». Это место полное насилия, и абсолютное большинство этого насилия не имеет никакого отношения к АСРА.

Однако, из буддистских сепаратистов, требующих большей автономии или независимости для Аракана, гораздо сложнее сделать пугало для всего мира, чем из из группки мусульман рохинджа, даже несмотря на то, что эти буддисты гораздо лучше организованы и вооружены, а в результате их насилия погибает гораздо больше людей. К тому же, отношение этих сепаратистов к мусульманам ничуть не лучше, чем отношение властей Мьянмы, а возможно даже хуже, ведь на них по сути не оказывается никакого давления со стороны международного сообщества.

А что же рохинджа в такой ситуации? Те мусульмане, которые зажаты сейчас на ничейной земле на границе с Бангладеш (потому что боятся возвращаться домой и не хотят жить в лагерях в Бангладеш), находятся в панике. Боевые действия между бирманской армией и АА еще не дошли до них, но они уже очень близко, и в целом, ситуация очень напряженная.

Солдаты Мьянмы на прошлой неделе разбили лагеря безопасности и бункеры вдоль границы. Некоторые из укреплений непосредственно примыкают к пограничному забору, проходящему вдоль ручья и с видом на хижины, воздвигнутые примерно 4500 перемещенными рохинджа, живущими на узкой полосе земли.

Лидер общины беженцев Нур Алам говорит, что после наступления темноты по другую сторону границы часто можно услышать выстрелы.

«Каждую ночь это приближается. Пограничники Мьянмы установили около 10 новых постов возле нашего лагеря. Это очень пугает», - сказал он AFP.

Между тем Организация Объединенных Наций заявила в среду, что она "глубоко обеспокоена" ситуацией в этом районе.

Кнут Остби, который является координатором-резидентом ООН, призвал «все стороны обеспечить защиту всех гражданских лиц» и уважать права человека.

Представитель Бангладеш также сказал, что они знают о напряженности на границе.

«Мы поговорим с соответствующими властями, чтобы обсудить, что делать», - сказал местный администратор Камаль Хоссейн.

В любом случае, надежды на мирное возвращение в Аракан у 750 000 мусульман рохинджа практически нет.