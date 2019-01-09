Египет закрыл пограничный пункт Рафах для въезжающих палестинцев

Египет запретил палестинцам въезжать в страну из Газы во вторник после того, как сотрудники Палестинской администрации (ПА) покинули пограничный пункт в Рафахе, а их место заняли сотрудники от ХАМАС.

Пограничный спор возник из-за разногласий между поддерживаемой Западом ПА и движением ХАМАС, которое взяло под свой контроль сектор Газа более десяти лет назад в ходе короткой гражданской войны.

Правозащитные организации говорят, что Рафах был единственным выходом из Газы для 95 процентов его населения (2 миллиона человек). Ссылаясь на соображения безопасности, Израиль поддерживает жесткие ограничения на передвижение палестинцев на своих пограничных пунктах.

Сотрудники ПА были размещены на пограничных пунктах Газы с Израилем и Египтом в 2017 году, что в значительной степени открыло Рафах для двустороннего движения. Это стало возможным благодаря египетскому посредничеству в переговорах с Палестиной. С мая пограничный пункт работает, хотя раньше лишь открывался периодически в течение многих лет.

В воскресенье ПА объявила о выходе из Рафаха, обвинив ХАМАС в подрыве своей деятельности и задержании некоторых своих сотрудников.

Прибыв в Газу, Хани Абу Шарех сказал Reuters, что он надеется, что Египет вскоре возобновит полную эксплуатацию объекта, чтобы позволить палестинцам покинуть прибрежный анклав.

«Альтернативы пункту Рафах нет, это единственное окно, через которое большинство наших людей могут путешествовать и обращаться за лечением и образованием», - сказал 48-летний Абу Шарек, вернувшись из поездки в Каир, где лечится его жена.

ХАМАС заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас, который возглавляет ПА и наложил ряд экономических санкций на Газу, чтобы заставить ХАМАС уступить власть, уничтожает перспективы единства.

В то же время, как сообщают палестинские чиновники, которые поддерживают тесные контакты с Египтом, Каир решил временно открыть пункт Рафах, но только для палестинцев, возвращающихся в Газу.

Палестинский чиновник заявил, что ограничение со стороны Египта вызвано «разочарованием из-за нарушения соглашения о примирении 2017 года». Но египетский чиновник в Каире заявляет, что Рафах вряд ли будет полностью закрыт.

«Египет признает важность гуманитарной ситуации в Газе, и контрольно-пропускной пункт в Рафахе является важной точкой доступа для палестинцев», - сказал чиновник, добавив, что его страна не откажется от своих посреднических усилий.

Бригадный генерал Яхья Хаммад, назначенный ХАМАС управлять КПП, сообщил агентству Reuters, что его люди завершили развертывание и готовы управлять проходом.