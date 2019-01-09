Талибы отменили переговоры с США в Катаре

Афганские талибы отменили мирные переговоры с официальными лицами из США в Катаре на этой неделе после разногласий по поводу повестки дня встречи, что подтвердили представители движения во вторник.

Двухдневные переговоры должны были начаться в среду в столице Катара, Дохе. Талибан отверг участие афганских правительственных чиновников в обсуждениях.

Талибы отклонили многочисленные просьбы региональных держав разрешить афганским официальным лицам принять участие в переговорах, настаивая на том, что США являются их главным противником в 17-летней войне, а Кабул - «марионеточным» режимом.

Талибан, крупнейшая вооруженная группировка Афганистана, которая была отстранена от власти в результате вторжения под руководством США в 2001 году, на этой неделе отменил свою встречу с официальными лицами США в Саудовской Аравии. Это было сделано после того, как Эр-Рияд настаивал на поддержке правительства Афганистана, поддерживаемого Западом.

Переговоры станут четвертыми в серии между лидерами талибов и специальным посланником США Залмаем Халилзадом.

«После взаимных консультаций мы собираемся встретиться с официальными лицами США в Дохе в среду. Встреча продолжится в течение двух дней - среда и четверг», - заявил высокопоставленный член делегации талибов на условиях анонимности.

Официальные лица Пакистана и Ирана заявили, что пытаются убедить талибов встретиться с лидерами кабульского правительства Афганистана.

Другой высокопоставленный лидер талибов подтвердил встречу в Катаре и сказал, что ни одна другая страна не будет вовлечена.

Напомним, что по просьбе США в 2013 году в Дохе был создан офис талибов для содействия мирным переговорам.

Но офис закрыли после того, как на талибов оказали давление из-за того, что они подняли над офисом свой флаг, флаг Исламского эмирата Афганистан.

В итоге тогдашний президент Афганистана Хамид Карзай прекратил все попытки мирных переговоров, заявив, что офис в Дохе представляет собой неофициальное посольство для правительства в изгнании.

С тех пор флаг был снят, а офис оставался пустым без каких-либо официальных сообщений о возможном открытии.

Сейчас переговоры с талибами ведутся в других районах Дохи.